男子頭城竹安橋潛水抓魚失聯 尋獲已死亡

宜蘭縣47歲林姓男子28日下午與友人前往頭城鎮竹安橋附近潛水抓魚，原定結束後晚間要到友人家相聚，林男卻未依約前往且聯繫不上，消防人員29日晚間在橋墩旁發現林男，送醫後，醫師判定已明顯死亡。（中央社／讀者提供） 宜蘭縣林姓男子昨天與友人至頭城鎮竹安橋附近潛水抓魚，原定昨晚要到友人家相聚，卻未依約前往且聯繫不上，消防今天晚間在橋墩旁發現林男，送醫後，醫師判定已明顯死亡。

47歲林男昨天下午1時許，與友人陳姓男子前往竹安橋附近潛水抓魚，陳男於昨天晚間6時30分先行離開，林男原定抓魚結束後晚間至陳男家中相聚，但林男卻未依約前往且聯絡不上。

陳男擔心林男安危，今天前往竹安橋查看時，發現林男的自小客車仍停在現場，立即前往頭城消防分隊報案，請求消防局派員協助搜尋，消防局派遣頭城分隊人車和船艇前往救援。

搜救人員晚間近7時在竹安橋橋墩旁發現林男，隨即就近借用附近竹筏將林男打撈上船送回岸邊，並實施心肺復甦（CPR）急救，經送往杏和醫院後，醫師判定林男已明顯死亡。