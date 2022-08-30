男子頭城竹安橋潛水抓魚失聯 尋獲已死亡

中央社／ 記者王朝鈺宜蘭29日電

宜蘭縣47歲林姓男子28日下午與友人前往頭城鎮竹安橋附近潛水抓魚，原定結束後晚間要到友人家相聚，林男卻未依約前往且聯繫不上，消防人員29日晚間在橋墩旁發現林男，送醫後，醫師判定已明顯死亡。（中央社／讀者提供）
宜蘭縣47歲林姓男子28日下午與友人前往頭城鎮竹安橋附近潛水抓魚，原定結束後晚間要到友人家相聚，林男卻未依約前往且聯繫不上，消防人員29日晚間在橋墩旁發現林男，送醫後，醫師判定已明顯死亡。（中央社／讀者提供）
宜蘭縣林姓男子昨天與友人至頭城鎮竹安橋附近潛水抓魚，原定昨晚要到友人家相聚，卻未依約前往且聯繫不上，消防今天晚間在橋墩旁發現林男，送醫後，醫師判定已明顯死亡。

47歲林男昨天下午1時許，與友人陳姓男子前往竹安橋附近潛水抓魚，陳男於昨天晚間6時30分先行離開，林男原定抓魚結束後晚間至陳男家中相聚，但林男卻未依約前往且聯絡不上。

陳男擔心林男安危，今天前往竹安橋查看時，發現林男的自小客車仍停在現場，立即前往頭城消防分隊報案，請求消防局派員協助搜尋，消防局派遣頭城分隊人車和船艇前往救援。

搜救人員晚間近7時在竹安橋橋墩旁發現林男，隨即就近借用附近竹筏將林男打撈上船送回岸邊，並實施心肺復甦（CPR）急救，經送往杏和醫院後，醫師判定林男已明顯死亡。

醫師 宜蘭 CPR

延伸閱讀

老翁獨自爬山迷路求救 兩小時後失聯 研判手機沒電了

影／兩岸敏感 2廈門陸客「玩水漂流」金門 自打電話求救

中秋連假車潮恐比暑假更嚴重　國五估連塞15個小時

恆春搶孤賽宜蘭客隊抗議不公 公所致歉並補發旗幟

相關新聞

高師大、樹德科大 加裝監視器

高雄樹德科技大學和高師大燕巢校區，毗鄰環山產業道路有治安疑慮，是高雄唯二被列入需加裝監視器的大學。2校分別繪製校安地圖，...

高雄校園治安27死角 加強警備

長榮大學女大生命案將滿2年，回家的路變奪命路，此案讓外界更重視學生通學安全。今天是全國中小學開學日，開學前夕，高雄市教育...

高雄這2所大學校園有治安死角 校方說話了

台南長榮大學馬來西亞鍾姓女大生命案，將滿2年，一條人命換來整晚燈火通明，讓該校學生驚呼和2年前天差地別；高雄樹德科技大學...

一條命換整夜燈火通明 高市改善27處校園治安死角

長榮大學女大生命案將滿2年，一條回家的路變奪命路，此案讓外界更重視學生通學安全。高市教育局和市警局調查，列出校園治安死角...

高雄女老闆傳遭員工搶走300萬 警疑有貓膩追緝中

高雄市一名3C店許姓女老闆22日近午時分，向警方報案指公司300萬貨款，遭鍾姓男員工搶走，警方獲報調查，2人一起至銀行提...

聞到燒焦味！駕駛機警跳下車 貨車在市民高架橋上突自燃

黃姓男子今天傍晚近7點，開著貨車行經北市市民高架橋，因不明原因貨車自燃，火勢突然竄出，黃男趕緊下車避難，北市消防員到場後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。