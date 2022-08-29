高雄女老闆傳遭員工搶走300萬 警疑有貓膩追緝中

高雄市一名3C店許姓女老闆22日近午時分，向警方報案指公司300萬貨款，遭鍾姓男員工搶走，警方獲報調查，2人一起至銀行提款，至停車場時，鍾捧著錢跳上接應車逃逸；警方懷疑案情不單純，全案朝侵占罪偵辦，正追緝鍾男和接應人下落。

楠梓警分局表示，在楠梓區開3C店的20多歲許姓女子，22日近中午時分，向警方報案，指在德惠路停車場遭人搶走300萬公司貨物貨款。

警方獲報趕抵現場，許女聲稱錢是遭鍾姓男員工搶走，警方追查，當時許女和鍾男連袂至鳳山區一家銀行提款後，2人折返楠梓區門市附近的德惠路停車場後，突然一輛車駛來，捧著錢的鍾男，跳上接應車子逃離。