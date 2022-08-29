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高雄女老闆傳遭員工搶走300萬 警疑有貓膩追緝中

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名3C店許姓女老闆22日近午時分，向警方報案指公司300萬貨款，遭鍾姓男員工搶走，警方獲報調查，2人一起至銀行提款，至停車場時，鍾捧著錢跳上接應車逃逸；警方懷疑案情不單純，全案朝侵占罪偵辦，正追緝鍾男和接應人下落。

楠梓警分局表示，在楠梓區開3C店的20多歲許姓女子，22日近中午時分，向警方報案，指在德惠路停車場遭人搶走300萬公司貨物貨款。

警方獲報趕抵現場，許女聲稱錢是遭鍾姓男員工搶走，警方追查，當時許女和鍾男連袂至鳳山區一家銀行提款後，2人折返楠梓區門市附近的德惠路停車場後，突然一輛車駛來，捧著錢的鍾男，跳上接應車子逃離。

警方調查，許女的3C店面似乎剛成立不久，店內有部分還在裝潢，許女對於和鍾男之間的關係說不清，加上當時2人一起至銀行領錢，從頭到尾錢都在鍾男身上，懷疑案情不單純，先依侵占罪方向偵辦，正循線追查鍾男和接應共犯的下落。

高雄3c店女老闆傳在楠梓區德惠路停車場，遭員工搶走300萬，警疑有貓膩，全案朝侵占罪偵辦，正追緝涉案人下落。記者石秀華／翻攝
高雄3c店女老闆傳在楠梓區德惠路停車場，遭員工搶走300萬，警疑有貓膩，全案朝侵占罪偵辦，正追緝涉案人下落。記者石秀華／翻攝
警方追查，當時許女和鍾男先至銀行提款，回楠梓區門市附近的德惠路停車場後，捧著錢的鍾男，跳上接應車逃離。記者石秀華／翻攝
警方追查，當時許女和鍾男先至銀行提款，回楠梓區門市附近的德惠路停車場後，捧著錢的鍾男，跳上接應車逃離。記者石秀華／翻攝

停車場 3C 侵占

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