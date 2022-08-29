嘉義大埔美園區某停車場 驚傳情侶陳屍轎車
30多歲的陳姓男子及謝姓女子情侶檔，今上午7點多被發現陳屍在嘉義縣大埔美園區內的轎車內，警方發現車內有氮氣鋼瓶，且留有鋼瓶購買收據，雙方遺書放置物箱內，家屬到場確認遺書筆跡，檢警下午相驗後，確認沒有外力介入，為窒息死亡，家屬皆對於死因無意見。
據了解，1名貨車司機告訴警方，上午在大林大埔美園區某處停車場停車時，察覺1輛轎車停放許久，且還是發動狀態，感覺有異狀，察看時驚見一對男女躺在車內，趕緊報案救援。
警方抵達後確認死者為38歲陳姓男子、女友33歲謝姓女子，兩人身體僵硬已出現屍斑，明顯死亡，車內沒有打鬥痕跡，雙方各留遺書，疑都有情緒問題，他們請家人不用擔心，疑沒錢生活困苦，檢警排除他殺嫌疑。
檢警下午相驗後，確認陳姓男子及謝女為窒息死亡，家屬相當傷心，但對死因無意見。
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