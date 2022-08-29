嘉縣情侶陳屍車內 警發現氮氣鋼瓶初判窒息死亡

嘉義縣一對情侶陳男、謝女今天被發現陳屍自小客車內，2人均戴上面罩，警方發現車內有氮氣鋼瓶，2人疑有精神疾病而想不開，檢警下午相驗，初判窒息死亡，家屬無異議。

警方表示，一名貨車司機上午在大埔美園區一處停車場內發現一輛自小客車已停放2天，且保持發動狀態，覺得有異，便上前查看，發現車內躺著一對男女，便通報警方、消防局處理。

警方指出，轄區員警會同救護人員到場，發現車內一對男女均戴上面罩，還有氮氣鋼瓶，2人身體僵硬且已出現屍斑，明顯死亡，經查死者為38歲陳男、33歲謝女情侶，車內未發現打鬥痕跡，無他殺嫌疑。

檢警下午相驗後，初步研判陳男、謝女為窒息死亡，家屬無異議。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980