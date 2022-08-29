影／砂石曳引車下橋疑重心不穩撞護欄側翻 開罰4萬元

44歲高姓司機今天下午駕駛載運砂石的曳引車，行經台北市百齡橋重慶北路引道，疑似重心不穩，擦撞護欄和隔音牆，向右翻車。警方獲報到場，幸好無人受傷，司機無酒駕，但未依規定用密閉式車斗，遭舉發開罰4萬元。

士林分局交通隊指出，曳引車承裝砂石汙泥，下午1時許，行經百齡橋東向西下重慶北路引道時，疑因重心不穩擦撞右側護欄，向右翻覆，司機無酒駕情勢，車禍無波及其他車輛，稍早已排除曳引車，相關單位正搶修隔音牆。

警方指出，依道路交通管理處罰條例第29-1條，裝載砂石未依規定使用專用車輛或其專用車廂未合規定或變更車廂者，可處汽車所有人4萬以上8萬以下罰鍰，當場禁止通行。