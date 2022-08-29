影／桃園八德街頭驚見「球棒隊」 2男棒砸小黃遭警鎖定

桃園市八德區稍早傳出「球棒隊」出沒，一輛停靠路邊的計程車車窗遭人砸毀，囂張過程全被目擊民眾拍下，對此八德警方表示，已經鎖定犯案車輛，正全力追緝中，待涉案人士到案，將依毀損罪嫌函送法辦。

有網友在今下午臉書社團「記憶八德」PO出照片，是一輛停靠路邊的計程車遭砸破窗，並稱「八德出現球棒隊了..大家小心」。底下網友紛留言「台灣無法無天了」、「天氣熱大家火氣都很大」，也有人揣測事發原因「司機惹到人哦」、「行車糾紛？」等。