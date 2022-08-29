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影／桃園八德街頭驚見「球棒隊」 2男棒砸小黃遭警鎖定
桃園市八德區稍早傳出「球棒隊」出沒，一輛停靠路邊的計程車車窗遭人砸毀，囂張過程全被目擊民眾拍下，對此八德警方表示，已經鎖定犯案車輛，正全力追緝中，待涉案人士到案，將依毀損罪嫌函送法辦。
有網友在今下午臉書社團「記憶八德」PO出照片，是一輛停靠路邊的計程車遭砸破窗，並稱「八德出現球棒隊了..大家小心」。底下網友紛留言「台灣無法無天了」、「天氣熱大家火氣都很大」，也有人揣測事發原因「司機惹到人哦」、「行車糾紛？」等。
八德警分局初步調查指出，本案是2名男子於今天下午4時許，持棒球棍砸毀停在義勇街173號對面計程車，但司機周姓男子稱並未與人結怨，更不知道為何車子被砸，目前轄區大安所已掌握犯案車輛，待通知涉案人士到案後，全案將依刑法毀損罪函送桃園地檢署偵辦。
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