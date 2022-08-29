影／台中夫妻遊九份二山 連人帶車翻落50米山谷

台中市劉姓夫妻昨天到南投國姓九份二山旅遊，行經韭菜湖方向的產業道路時，疑因道路狹窄且不熟悉路況，竟連人帶車翻落50米深山谷，路過民眾發現後報案，警消及附近居民將人救出送醫，還好傷勢無礙，搶救影像今曝光，過程驚險。

埔里警分局指出，62歲劉姓夫妻昨天自行開車到國姓鄉九份二山旅遊，中午行經韭菜湖方向的產業道路，疑不熟路況，且車輛未靠山壁行駛，不慎翻落山谷連人帶車翻落50米深山谷，該局獲報後立刻調遣鄰近的北山派出所員警馳援。

北山派出所副所長高宏明到場後，發現事故現場地處偏僻，能從道路上看見摔落的車輛，粗估約掉落在50米深位置，因此會同消防隊及當地村民下切道路邊坡，先是確認駕駛及乘客意識清楚，身上則有多處擦傷，再合力將他們帶回路面。

而眾人搶救影像今天曝光，影片中，劉姓夫妻發現有人在道路上方，急忙按喇叭示意他們的摔落位置，救援警消及民眾穿越下切穿越雜草樹林，總算發現其車輛，評估2人傷勢可移動後，眾人合力又扶又拉的帶回路面，結束一場虛驚。