聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中夫妻遊九份二山 連人帶車翻落50米山谷

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

台中市劉姓夫妻昨天到南投國姓九份二山旅遊，行經韭菜湖方向的產業道路時，疑因道路狹窄且不熟悉路況，竟連人帶車翻落50米深山谷，路過民眾發現後報案，警消及附近居民將人救出送醫，還好傷勢無礙，搶救影像今曝光，過程驚險。

埔里警分局指出，62歲劉姓夫妻昨天自行開車到國姓鄉九份二山旅遊，中午行經韭菜湖方向的產業道路，疑不熟路況，且車輛未靠山壁行駛，不慎翻落山谷連人帶車翻落50米深山谷，該局獲報後立刻調遣鄰近的北山派出所員警馳援。

北山派出所副所長高宏明到場後，發現事故現場地處偏僻，能從道路上看見摔落的車輛，粗估約掉落在50米深位置，因此會同消防隊及當地村民下切道路邊坡，先是確認駕駛及乘客意識清楚，身上則有多處擦傷，再合力將他們帶回路面。

而眾人搶救影像今天曝光，影片中，劉姓夫妻發現有人在道路上方，急忙按喇叭示意他們的摔落位置，救援警消及民眾穿越下切穿越雜草樹林，總算發現其車輛，評估2人傷勢可移動後，眾人合力又扶又拉的帶回路面，結束一場虛驚。

埔里警分局表示，北山所副所長高宏明協助將人救出，由救護車將患者送醫救治，所幸傷勢無大礙，是不幸中的大幸，也對員警投身搶救表示嘉勉，同時呼籲行經產業道路應靠山壁行駛，不熟路況可至派出所請求協助，以免類似狀況再發生。

劉姓夫妻昨天駕車行經南投國姓九份二產業道路，連人帶車翻落50米深山谷，還好幸運獲救且傷勢無礙。圖／讀者提供
劉姓夫妻昨天駕車行經南投國姓九份二產業道路，連人帶車翻落50米深山谷，還好幸運獲救且傷勢無礙。圖／讀者提供
劉姓夫妻昨天駕車行經南投國姓九份二產業道路，連人帶車翻落50米深山谷，還好幸運獲救且傷勢無礙。圖／讀者提供
劉姓夫妻昨天駕車行經南投國姓九份二產業道路，連人帶車翻落50米深山谷，還好幸運獲救且傷勢無礙。圖／讀者提供
劉姓夫妻昨天駕車行經南投國姓九份二產業道路，連人帶車翻落50米深山谷，還好幸運獲救且傷勢無礙。圖／讀者提供
劉姓夫妻昨天駕車行經南投國姓九份二產業道路，連人帶車翻落50米深山谷，還好幸運獲救且傷勢無礙。圖／讀者提供

韭菜 埔里

延伸閱讀

【重磅快評】美艦高調過台海 無力改變中線消失新常態

大鹿林道東線路面改善 雪霸處：原公告自行車禁令取消

台南運河連2個月水溢路面 海平面上升的警訊

台2線貨櫃車頭撞山壁 板車貨櫃右傾車輪懸空一度阻交通

相關新聞

高師大、樹德科大 加裝監視器

高雄樹德科技大學和高師大燕巢校區，毗鄰環山產業道路有治安疑慮，是高雄唯二被列入需加裝監視器的大學。2校分別繪製校安地圖，...

高雄校園治安27死角 加強警備

長榮大學女大生命案將滿2年，回家的路變奪命路，此案讓外界更重視學生通學安全。今天是全國中小學開學日，開學前夕，高雄市教育...

高雄這2所大學校園有治安死角 校方說話了

台南長榮大學馬來西亞鍾姓女大生命案，將滿2年，一條人命換來整晚燈火通明，讓該校學生驚呼和2年前天差地別；高雄樹德科技大學...

一條命換整夜燈火通明 高市改善27處校園治安死角

長榮大學女大生命案將滿2年，一條回家的路變奪命路，此案讓外界更重視學生通學安全。高市教育局和市警局調查，列出校園治安死角...

高雄女老闆傳遭員工搶走300萬 警疑有貓膩追緝中

高雄市一名3C店許姓女老闆22日近午時分，向警方報案指公司300萬貨款，遭鍾姓男員工搶走，警方獲報調查，2人一起至銀行提...

聞到燒焦味！駕駛機警跳下車 貨車在市民高架橋上突自燃

黃姓男子今天傍晚近7點，開著貨車行經北市市民高架橋，因不明原因貨車自燃，火勢突然竄出，黃男趕緊下車避難，北市消防員到場後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。