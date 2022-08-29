影／黑色Gogoro被潑白漆變「乳牛」 車主怒持開山刀砍人

新北市1名35歲洪姓男子，因為之前與王姓友人吵架結怨，23日晚間帶著白色油漆到對方位於三重區龍門路的家門口潑灑，油漆潑到隔壁39歲莊姓鄰居停放的電動機車，不巧被莊男看見，憤而持開山刀理論，劃傷洪男腹部。

警方23日晚上9時許，獲報三重區龍門路274巷有人受傷，到場後發現洪姓男子腹部被利刃劃傷，隨後救護車也抵達現場，便先協助傷者送醫，幸無生命危險。

經查，原來洪男稍早之前到友人住家門口潑漆報復，不小心潑到別人的機車，不巧當場被莊姓車主發現。莊男衝回家拿出1把開山刀找洪男理論，衝突中劃傷洪男腹部，雙方在巷內追逐，幸好友人出面勸阻，莊男才罷手。