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男子隻身從南子吝走向劍龍稜迷路受困 消防吊掛救人
江姓男子今天到新北市瑞芳區從南子吝登山，打算走到劍龍稜下山，疑中途迷路「亂爬」，最後找不到路，打電話求助。消防人員獲報上山，1小時候找到江男，以繩索吊掛方式救出並護送下山。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今午12點54分，接到40多歲江男報案，表示他今早獨自登山，結果迷路。消防人員要求他用手機定位，以利找人，但他不會操作。
瑞芳警、消下午1點30分在禮樂鍊銅廠集結後，上山搜尋。下午2點30分看到江男困在山壁，詢問得知未受傷。救難人員以繩索吊掛方式，協助江男脫困後，下午4點15分護送下山。江男婉拒送醫，短暫休息後自行離去。
新北消防局第6救災救護大隊表示，「迷途」是最常發生的山難事故，建議民眾登山應有完整裝備及充足糧食，並結伴同行。活動前或進入山區後，應隨時注意氣象資料及變化。
萬一不小心在山區迷路，消防第6救災救護大隊建議民眾切記不要亂走，不要「試看看」，及時停止腳步，選擇返回上一個已知點，或在原地等待救援才是上策。假使無法在短時間內脫困，需要長時間等待救援到來，必須做好保暖措施以避免失溫。
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