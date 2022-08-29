男子隻身從南子吝走向劍龍稜迷路受困 消防吊掛救人

江姓男子今天到新北市瑞芳區從南子吝登山，打算走到劍龍稜下山，疑中途迷路「亂爬」，最後找不到路，打電話求助。消防人員獲報上山，1小時候找到江男，以繩索吊掛方式救出並護送下山。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今午12點54分，接到40多歲江男報案，表示他今早獨自登山，結果迷路。消防人員要求他用手機定位，以利找人，但他不會操作。

瑞芳警、消下午1點30分在禮樂鍊銅廠集結後，上山搜尋。下午2點30分看到江男困在山壁，詢問得知未受傷。救難人員以繩索吊掛方式，協助江男脫困後，下午4點15分護送下山。江男婉拒送醫，短暫休息後自行離去。

新北消防局第6救災救護大隊表示，「迷途」是最常發生的山難事故，建議民眾登山應有完整裝備及充足糧食，並結伴同行。活動前或進入山區後，應隨時注意氣象資料及變化。