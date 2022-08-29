男入住高雄防疫旅館猝死浴室 警方初步排除外力影響

在高雄隔離檢疫的63歲楊姓男子因今天沒取用餐點，敲門也無反應，旅館人員中午開門關心，發現楊男倒臥浴室，已無生命跡象。警方初步判定無外力影響，報請檢察官相驗釐清。

鳳山警分局轄內派出所今天中午12時多接獲汽車旅館報案，趕赴現場發現於8月24日入住的63歲楊姓男子倒臥房內。

旅館業者告訴警方，楊男今天早餐、午餐都未拿取，房務人員撥打房內電話無人接聽、敲門也沒反應，發覺情況有異，因此在中午開房門關心，才發現男子倒臥浴室內，已無生命跡象。

警方立即封鎖現場並通知採證小組到場採證，初步判定身體無遭受外力影響情形，案發現場亦無發現侵入打鬥痕跡。因楊姓男子剛從國外返台，正在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）隔離期間，通知衛生局到場處理。

對此高雄市政府衛生局表示，確切死因待報請檢察官相驗釐清。