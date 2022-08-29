影／3歲女童誤鎖車內 豔陽高照嚇壞家人警消破窗搶救

天氣炎熱，彰化縣一名阿嬤要載3歲孫女去幼兒園時，因下車拿東西，女童被反鎖在車內，嚇壞阿嬤，怕孫女被悶昏，趕緊報警，警方會同消防人員最後破壞車窗才把女童安全救出。

村上所所長林淙文說，上周村上所巡佐蕭廖順、警員王玫筑巡邏時獲報女童受困車內，前往救援，原來是阿嬤早上要載孫女去幼兒園時，有東西忘了帶，下車進屋內拿東西，卻把鑰匙留在車內，再要回車上時，發現車門已鎖，孫女獨自被鎖在車內。