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影／3歲女童誤鎖車內 豔陽高照嚇壞家人警消破窗搶救
天氣炎熱，彰化縣一名阿嬤要載3歲孫女去幼兒園時，因下車拿東西，女童被反鎖在車內，嚇壞阿嬤，怕孫女被悶昏，趕緊報警，警方會同消防人員最後破壞車窗才把女童安全救出。
村上所所長林淙文說，上周村上所巡佐蕭廖順、警員王玫筑巡邏時獲報女童受困車內，前往救援，原來是阿嬤早上要載孫女去幼兒園時，有東西忘了帶，下車進屋內拿東西，卻把鑰匙留在車內，再要回車上時，發現車門已鎖，孫女獨自被鎖在車內。
由於當時戶外溫度已很高，阿嬤怕孫女被悶壞，嚇得趕緊報警，蕭廖順、王玫筑到場後，先隔窗安撫女童，由於鎖匠遲未到場，員警嘗試引導女童解鎖也無法成功，趕緊再通知消防員前來救援，消防員決定破窗，員警在一旁協助轉移女童注意力，以免女童嚇到，最後破窗救援成功，女童前後受困車內20分鐘，家長對於警消及時將女童救出，稱謝連連。
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