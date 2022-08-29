花蓮男子騎機車不明原因自撞電桿 傷重不治

花蓮壽豐鄉今天上午發生一起自撞車禍，一名59歲李姓男子在吳全路騎機車，不明原因撞上電桿，緊急送醫急救，卻因傷勢太嚴重身亡，酒測值尚待抽血檢驗，詳細事故原因由警方深入調查釐清。

據指出，今天上午9點50分，李姓男子騎乘普通重機車，在壽豐鄉吳全路由西往東方向行駛，行經吳全路與平和三區路口，往東120公尺處時，不明原因自撞路邊電桿，造成頭部、胸部受到重創，整輛機車倒在路邊草叢，車上的物品也散落一地，經消防局送往慈濟醫院急救，仍不幸於上午11點7分宣告傷重不治。