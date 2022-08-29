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彰化溪湖鎮7天內三火警 溪湖糖廠失火燒壞電腦
彰化縣溪湖糖廠今天凌晨失火，糖廠警衛發現辦公室冒出火光，連忙通報彰化縣消防局，消防局第三大隊溪湖分隊等各消防分隊前往搶救，迅速撲滅，幸無人員傷亡；這是溪湖鎮最近七天內第三起火警，消防單位將加強預防火警宣導。
消防人員指出，溪湖糖廠的辦公室內今天凌晨零點9分失火，消防局據報指揮7個分隊、14輛消防車、21名消防人員救災，溪湖消防分隊先抵達，撲滅辦公室堆放廢棄電線區熊熊烈火，燃燒區域約兩平方公尺，燒燬廢棄電線和電腦，失火原因待查。
溪湖鎮23日深夜一家炸雞店瓦斯桶換管漏氣造成火災、26日河興路一家工廠外面雜物起火，今天凌晨溪湖糖廠辦公室失火，不到7天接連發生火警，所幸無人受傷，財物災損唯有炸雞店波及五間店面比較嚴重，但溪湖消防分隊隊員疲於奔命，將針對起火原因加強消防宣導。
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