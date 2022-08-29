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老翁獨自爬山迷路求救 兩小時後失聯 研判手機沒電了
陳姓老翁昨早坐火車到新北市牡丹火車站，前往山區健行疑迷路，昨晚向消防局求救，表示水已喝完待援，後來可能因手機沒電失聯。救難人員搜尋到今天凌晨3點仍沒找到，暫時收隊。今早9點再分成兩隊入山，搭配空拍機搜索，到中午尚未傳回好消息。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心昨晚7點55分，接獲70多歲陳姓老翁打電話求救，指他當天早上8點從牡丹火車站步行入山，結果迷路了。求救當時的地點，應該在草山戰備道與燦光寮間，附近有挖土機，像是有工程在施工。基隆市消防局昨晚8點半左右，也有接到老翁的求救電話。
新北市消防局第6大隊出動汐止中隊、瑞芳及九份分隊，共14名警消、6名義消前往搜救。由於天色昏暗，加上山區道路崎嶇難行，增加搜救難度，搜救單位在今天凌晨3點多暫停搜尋任務。
今天上午9點，救難人員分兩路上山搜尋，並出動空拍機擴大視野，搜尋挖土機和迷路者行蹤。消防局昨晚10點左右，就無法與迷路男子通上電話，研判他的手機可能已經沒電了。
新北消防局第6救災救護大隊表示，「迷途」是最常發生的山難事故，建議民眾登山應有完整裝備及充足糧食，並結伴同行。活動前或進入山區後，應隨時注意氣象資料及變化。
萬一不小心在山區迷路，消防第6救災救護大隊建議民眾切記不要亂走，不要「試看看」，及時停止腳步，選擇返回上一個已知點，或在原地等待救援才是上策。假使無法在短時間內脫困，需要長時間等待救援到來，必須做好保暖措施以避免失溫。
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