柬埔寨遇害男曾募款助孤兒老人 網不捨：一路好走

柬埔寨首都金邊昨晚約7點發生槍擊事件，經當地警方調查後發現，3名死者疑均來自台灣，年齡約為30歲；其中程姓、葉姓男子曾募款幫助孤兒院、老人之家，不少網友得知噩耗，紛紛湧入留言祝福一路好走。

程姓男子最後一次發文是7月21日，內容為「把人看清不如把人看輕，把事看透不如把事看淡，得失隨意，皆為歷練。」留言處有逾2百名網友留言「一路好走」，也有人說「來世再續前緣」，大家都對程姓男子的離世感到不捨。

程姓男子臉書有2020名好友，平日會發出與朋友出遊、聚會合影，人緣甚佳，平日貼文按讚數維持在3百左右，就連今年拜年的貼文都有逾百人留言祝福新年快樂。

葉姓男子對妹妹關愛有佳，他的妹妹曾在臉書發文表示，「親愛的哥哥，雖然你小時候常常推我欺負我，但不管如何，哥哥都是我最棒的哥哥。我很高興能有像哥哥這樣的家人，非常感謝，也非常幸福。最喜歡哥哥了，很愛你喔，最後也謝謝你買給我的生日禮物。」

值得一提的是，程姓男子和葉姓男子為舊識，參與無國界共善惠，曾在去年8月發起募款，他們各捐出5千元，共募得15萬2500元，幫助孤兒院、老人之家。