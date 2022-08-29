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柬埔寨遇害男曾募款助孤兒老人 網不捨：一路好走

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

柬埔寨首都金邊昨晚約7點發生槍擊事件，經當地警方調查後發現，3名死者疑均來自台灣，年齡約為30歲；其中程姓、葉姓男子曾募款幫助孤兒院、老人之家，不少網友得知噩耗，紛紛湧入留言祝福一路好走。

程姓男子最後一次發文是7月21日，內容為「把人看清不如把人看輕，把事看透不如把事看淡，得失隨意，皆為歷練。」留言處有逾2百名網友留言「一路好走」，也有人說「來世再續前緣」，大家都對程姓男子的離世感到不捨。

程姓男子臉書有2020名好友，平日會發出與朋友出遊、聚會合影，人緣甚佳，平日貼文按讚數維持在3百左右，就連今年拜年的貼文都有逾百人留言祝福新年快樂。

葉姓男子對妹妹關愛有佳，他的妹妹曾在臉書發文表示，「親愛的哥哥，雖然你小時候常常推我欺負我，但不管如何，哥哥都是我最棒的哥哥。我很高興能有像哥哥這樣的家人，非常感謝，也非常幸福。最喜歡哥哥了，很愛你喔，最後也謝謝你買給我的生日禮物。」

值得一提的是，程姓男子和葉姓男子為舊識，參與無國界共善惠，曾在去年8月發起募款，他們各捐出5千元，共募得15萬2500元，幫助孤兒院、老人之家。

林姓男子的臉書最後一次發文是2018年7月21日，平日會分享台南市東區的里長參選人貼文，也會分享廟宇活動資訊，好友數有697名，平日與臉書好友互動較少。

在柬埔寨遭槍殺的程、葉南為舊識，加入無國界共善會為弱勢募款。圖／翻攝自程男臉書
在柬埔寨遭槍殺的程、葉南為舊識，加入無國界共善會為弱勢募款。圖／翻攝自程男臉書
在柬埔寨糟槍殺的程姓男子（右二）平日與朋友互動良好，也會在臉書上分享貼文。圖／翻攝自程男臉書
在柬埔寨糟槍殺的程姓男子（右二）平日與朋友互動良好，也會在臉書上分享貼文。圖／翻攝自程男臉書
在柬埔寨糟槍殺的程姓男子（右）平日與朋友互動良好，也會在臉書上分享貼文。圖／翻攝自程男臉書
在柬埔寨糟槍殺的程姓男子（右）平日與朋友互動良好，也會在臉書上分享貼文。圖／翻攝自程男臉書
在柬埔寨遭槍殺的葉男（右）對妹妹很好，是妹妹心中的好哥哥。圖／翻攝自葉男臉書
在柬埔寨遭槍殺的葉男（右）對妹妹很好，是妹妹心中的好哥哥。圖／翻攝自葉男臉書
程、葉男加入無國界共善會募款助孤兒院、老人之家。圖／取自程男臉書
程、葉男加入無國界共善會募款助孤兒院、老人之家。圖／取自程男臉書

募款 拜年

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