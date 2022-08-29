高雄翁奔銀行稱投顧老師帶他發大財 遇女警苦勸才想開

高雄市一名70歲李姓老翁，因在網路上認識投顧老師，想跟著投資致富，至銀行匯款30萬元時，行員發現有異通報，警方獲報趕抵，女警王韻筑搬出日前她曾成功阻詐200萬的案例，苦勸李翁，喚醒李翁發財夢，讓他打消匯款念頭。

警方指出，70歲的李姓老翁26日中午12時，至鳳山區一家銀行，欲匯款30萬投資股票，行員發現李翁匯款端是個人帳，且該帳戶金流顯示異常，懷疑李翁遇詐騙集團。

鳳山警分局忠孝派出所警員王韻筑、孫育邦獲報趕抵，發現李翁透過網路認識一名自稱投顧公司的女子，介紹他可線上協助操作投資股票，並將其他用戶獲利的截圖傳給他，以茲證明投資獲利可觀。