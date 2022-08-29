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高雄翁奔銀行稱投顧老師帶他發大財 遇女警苦勸才想開

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名70歲李姓老翁，因在網路上認識投顧老師，想跟著投資致富，至銀行匯款30萬元時，行員發現有異通報，警方獲報趕抵，女警王韻筑搬出日前她曾成功阻詐200萬的案例，苦勸李翁，喚醒李翁發財夢，讓他打消匯款念頭。

警方指出，70歲的李姓老翁26日中午12時，至鳳山區一家銀行，欲匯款30萬投資股票，行員發現李翁匯款端是個人帳，且該帳戶金流顯示異常，懷疑李翁遇詐騙集團

鳳山警分局忠孝派出所警員王韻筑、孫育邦獲報趕抵，發現李翁透過網路認識一名自稱投顧公司的女子，介紹他可線上協助操作投資股票，並將其他用戶獲利的截圖傳給他，以茲證明投資獲利可觀。

原本警方勸李翁不明來路的網路投資股票多數為詐騙，但李仍堅持「投顧老師要帶他發大財」，女警王韻筑於是搬出她日前成功詐阻200萬的案例的新聞報導勸說，李翁才聽進女警的話，打消匯款投資念頭。

高雄70歲李姓老翁至銀行匯款30萬投資，女警搬出日前成功詐阻200萬的案例的新聞報導勸說，他才打消匯款投資念頭。記者石秀華／翻攝
高雄70歲李姓老翁至銀行匯款30萬投資，女警搬出日前成功詐阻200萬的案例的新聞報導勸說，他才打消匯款投資念頭。記者石秀華／翻攝
高雄70歲李姓老翁想投資致富，至銀行匯款30萬，幸遇行員和警方苦勸，才想開打消匯款念頭。記者石秀華／翻攝
高雄70歲李姓老翁想投資致富，至銀行匯款30萬，幸遇行員和警方苦勸，才想開打消匯款念頭。記者石秀華／翻攝

詐騙集團

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