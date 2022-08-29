求職遭詐騙囚高雄山區 想逃遭狼牙棒凌虐 警攻堅救7人

高雄彭姓男子為首的詐騙集團，在網路張貼高薪徵才等訊息，等民眾應徵上門後，再將對方拘禁在甲仙區山上某處工寮，有被害人發覺上當想要逃跑，反遭彭男抓回凌虐，高雄市警方25日發動攻堅，救出工寮內剩餘的6名被害人，並逮捕彭男在內等5名集團成員，彭因涉強盜案被判刑定讞，解送執行，其餘4名成員則經檢方訊後聲押。

警方調查，彭男年僅22歲，就犯下多起暴力犯罪，前年曾因缺錢買毒，與同夥涉嫌持刀搶劫藥頭，經法院審理後，今年5月被判刑7年2月確定，但彭發監時未到，被檢方發布通緝。

彭逃亡期間，找來張姓（1８歲）、許姓少年（1８歲），及邱姓（47歲）、楊姓（24歲）合作，擔任詐騙集團幹部的彭男，接獲指示後，以高薪等工作吸引求職者上門，之後再要求對方至銀行開戶、交出存摺、提款卡等資料，供集團收取詐得金錢等。

為了避免應徵者逃跑，彭男等人還將眾人押至甲仙山區一處工寮拘禁，禁止被害人對外聯絡，等帳戶遭警示後，已無利用價值才能獲釋，拘禁最長者長達2周。有被害者求職後才知道遭詐，企圖逃跑反遭彭男等人押回，以電擊棒、辣椒水、狼牙棒等工具凌虐，宛如遭販賣至柬埔寨當「豬仔」的翻版。

直到本月25日，有被害人趁隙逃脫，順利找到附近民眾報案，驚吐工寮內有人遭「吊起來」凌虐，警方認為救人刻不容緩，旗山警分局與高雄市刑大共組專案小組，根據逃脫被害人線索，順利找到該間工寮，成功救出5男、2女共7名被害人。