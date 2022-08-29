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影／家暴男不願離婚當街砸車打傷妻 清水警逮人法辦

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

苗栗一名男子涉嫌曾對妻家暴，不滿妻提離婚又離家，他追查妻子下落，昨晚找到妻子在台中梧棲，當街持棍砸車打傷妻，清水警方鎖定男子追查，今天早上查獲到案，將依傷害與毀損罪嫌函送法辦。

清水警分局調查，昨晚10點49分，梧棲區信義街發生打人案，警方派員警迅速到場，發現是夫妻感情不睦，女子要與丈夫離婚，二人爭執，丈夫持甩棍破壞妻子轎車，並毆打成傷，女子經送往童綜合醫院救治，無生命危險。

警方獲報後立即到達現場，打傷妻子的男子已離開現場，警方今天早上到苗栗帶回男子釐清案情，他承認打妻，警方將依傷害、毀損等罪嫌偵辦後函送。

據了解，苗栗縣一名越南籍黎姓女子，疑不滿丈夫家暴已申請保護令，保護令未核准，她本月初搬到台中市梧棲區租屋，昨晚仍被丈夫找到人，當街毆打，女子尖叫，附近民眾發現報案，男子逃離現場，女子被打傷送醫，警方已鎖定男子身分追捕中。

清水警分局安寧派出所昨晚接獲民眾報案，一名女子車停路邊，坐在車上，一名男子上前怒罵後毆打女子，女子尖叫，男子打傷她後開車逃離，消防隊救護車和警方獲報趕到現場，將受傷女子送到梧棲童綜合醫院治療，她手部受傷。

一名男子昨晚在台中梧棲區街頭打傷妻，清水警方今天早上查獲到案。圖／民眾提供
一名男子昨晚在台中梧棲區街頭打傷妻，清水警方今天早上查獲到案。圖／民眾提供

梧棲 丈夫 家暴

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