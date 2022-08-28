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高雄男拜完土地公順手偷香爐 變賣200元吃飯花光
高雄市向姓男子因無業缺錢花用，至三民區一間福德祠，拿香拜完土地公後，偷走廟方的香爐；警方獲報，調監視器，一眼認出竊賊是日前在鳳山廟宇偷銅製花瓶的向姓男子，3小時後通知到案說明，查出向男已將香爐變賣200元，吃飯花光。
三民二警分局民族派出所警方24日清晨，接獲轄區一間擁有91年歷史的「大港福德祠」廟方人員報案，指稱當天早上5點多要上香時，發現土地公旁榕樹下擺放的香爐不翼而飛。
廟方人員表示，失竊香爐市價雖僅約2500元，但竊賊敢在太歲爺上動土，太過囂張，請求警方要逮到竊嫌。
警方獲報後，調閱監視器，發現竊賊先佯裝持香拜神明，緊接著偷走香爐；民族所長林卓材認出體型瘦長的竊賊，和3天前在鳳山轄區廟宇偷竊銅製花瓶的向姓男子（41歲）是同一人，以車追人。
在廟方人員報案後3小時，通知向男到案說明，向男坦承因缺錢吃飯，將偷來的香爐變賣200元，都拿去吃飯，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
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