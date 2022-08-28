抓到了！北市議員洪健益合體陳時中 選舉布條遭割臉

台北市議員洪健益，懸掛在松山區的選舉布條，合體民進黨台北市參選人陳時中，但布條上陳時中臉龐卻慘遭人惡意割下棄置工地。警方獲報後，追出涉案人為附近居民劉姓男子，將依毀損罪嫌送辦。

今天下午1時許，松山派出所獲報，議員洪健益懸掛在松山區延壽街66號工地外圍的2面競選廣告，遭人惡意破壞。競選廣告布條上字樣為洪健益認真把事做好，且有與陳時中合體，放上2人肖像，不料陳時中的臉蛋卻被人惡意用刀刃割下破壞。

警方今晚指出，獲報後調閱監視器畫面，火速在3.5小時內查到附近居民64歲劉姓男子涉有重嫌，前往劉男家中，劉直接交出作案用美工刀，配合警方到案說明。