影／五股開發公司出現疑似爆裂物 警方用防爆毯移除

新北市五股區某土地開發公司門前，今天下午發現疑似爆裂物，警方初步鑑識認為沒有立即危害，拆開其中1個查看，發現只有不明銀色粉末和小石頭，已用防爆毯移除，並將調閱監視器追查疑犯。

據了解，開發公司人員1個多星期之前，便在公司門口發現這2個瓶子，1個是白色塑膠瓶、1個是礦泉水透明小保特瓶。當時以為是垃圾，便隨手丟到前方人行道花圃，今天下午好奇拿起來看，發現白色塑膠瓶口有類似鞭炮的引線，透明保特瓶內疑似有鐵釘，趕緊向警方報案。

由於時間已久，警方鑑識小組判斷沒有立即危害，拆開白色塑膠瓶查看，裡面只有不明銀色粉末和細小碎石，透明保特瓶雖未打開，目測內容物一樣，並無鐵釘。最後2個瓶子用防爆毯移除，後續送刑事局檢驗粉末成分。