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雲林一家雜貨店氣爆1傷 疑為婦人煮飯不慎引爆
雲林縣土庫鎮馬光一家雜貨店今天傍晚轟隆一聲巨響，店的落地窗玻璃被震碎，店內部分貨品噴飛到店外，驚動鄰居，一名83歲王姓婦人疑在煮晚餐時，不慎引爆瓦斯，密閉廚房氣爆引發巨響，王姓婦人身上多處灼傷已被送醫救治中。
雲林縣消防隊今天下午5點34分獲報，指土庫鎮馬光路97號發生氣爆火警，消防隊出動六輛消防車火速趕到，發現場並未起火，但從一家鐵皮屋結構的雜貨店，爆發出許多碎片雜物，防員馬上封鎖現場，並測得瓦斯濃度超標，判定是瓦斯氣爆。
消防員從雜貨店內側一處小廚房，將83歲的王姓婦人救出，當時她意識清楚但身上有多處灼傷，趕緊將她送醫，同時把屋內瓦斯桶移到屋外，由於現場玻璃震一地，桌椅和雜店一些食品貨物都被彈到屋外，顯示氣爆威力。
鄰居指出，當時只聽到一聲巨響跑出來一看，已看到雜貨店外側馬路噴出許多碎片，相當可怕。消防隊進一步清理現場，初判認定可能是瓦斯外洩，王姓婦人正在煮飯不慎引爆，目前進一步調查中，王姓婦人灼傷並無生命危險。
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