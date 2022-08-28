雲林一家雜貨店氣爆1傷 疑為婦人煮飯不慎引爆

雲林縣土庫鎮馬光一家雜貨店今天傍晚轟隆一聲巨響，店的落地窗玻璃被震碎，店內部分貨品噴飛到店外，驚動鄰居，一名83歲王姓婦人疑在煮晚餐時，不慎引爆瓦斯，密閉廚房氣爆引發巨響，王姓婦人身上多處灼傷已被送醫救治中。

雲林縣消防隊今天下午5點34分獲報，指土庫鎮馬光路97號發生氣爆火警，消防隊出動六輛消防車火速趕到，發現場並未起火，但從一家鐵皮屋結構的雜貨店，爆發出許多碎片雜物，防員馬上封鎖現場，並測得瓦斯濃度超標，判定是瓦斯氣爆。

消防員從雜貨店內側一處小廚房，將83歲的王姓婦人救出，當時她意識清楚但身上有多處灼傷，趕緊將她送醫，同時把屋內瓦斯桶移到屋外，由於現場玻璃震一地，桌椅和雜店一些食品貨物都被彈到屋外，顯示氣爆威力。