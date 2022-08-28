快訊

動線讓人迷惑 是建築師用心良苦 北藝頻挨轟為何獲國際好評

無黨、不提供學經歷！陳其邁、柯志恩外 41歲政治素人挑戰高雄市長

北捷板南線驚傳「松鼠咬人」 女乘客右腳遭咬傷月台爆騷動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

穿著像逛街卻稱戲水？漂至金門兩陸客由海巡隊偵辦中

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導

昨一早有兩名大陸民眾落海「漂流」到金門，宣稱自己是夜間玩浪板時落海，後來撥打電話向金門消防局求援並順利上岸。不過兩人身著短袖、短褲及背包，其一還穿著襪子，不像要去戲水，再加上近期兩岸關係緊張，引發各界討論，詳情正由第九海巡隊第三組偵辦中。

烈嶼分隊說明，兩位大陸民眾自述是半夜從事水上活動後不慎落海，一直想往岸上游，卻始終沒有游到，最後被洋流衝到金門大橋附近，發現橋墩旁有梯子之類可以上岸，於是上去想求救。

後來打電話回大陸地方公安求救，公安卻反倒叫他們撥打119求救專線，結果變成金門當地收到求救電話。救難人員指出，兩人身穿短袖、短褲及襪子，並背背包，手機是從背包中拿出，一支有電並顯示「中國移動」信號，另一支則沒電。

烈嶼消防分隊小隊長陳天傑補充，其中一人穿著兩隻襪子，就在快要上岸時突然脫下兩隻就往海裡丟。外界認為穿著實在不像在水上活動，夜間更為奇怪，再加上近期兩岸關係緊張，引發討論。

海巡署金馬澎分隊補充，兩位大陸人士撥打119求救，消防局接獲消息後同步通知海巡署，大家一同前往聯合救援，但因為救援地較淺，大船開不過去，因此到附近由消防局小型救生艇救援；針對兩位大陸人士描述，不會只聽單方面說法，相關資訊正由第九海巡隊第三組偵辦中。

消防局長呂英華表示，救災無國界，該案為大陸民眾直接撥打119求助，指揮中心與一般案件做同樣處理，即刻派遣第一線勤務單位前往救援。獲救人為曹姓及岑姓兩名男子，分別年約31歲及27歲，生命徵象穩定，有全身多處擦傷及肢體無力虛脫等現象，實施救護處置後送往金門醫院烈嶼分院救治，兩人經快篩為陰性，PCR檢驗尚待結果。

金門縣昨一早傳出有2名大陸民眾落海「漂流」到金門，兩人漂至金門大橋橋墩後打電話求救，消防局出動多人將兩人救上岸。圖／金門消防局提供
金門縣昨一早傳出有2名大陸民眾落海「漂流」到金門，兩人漂至金門大橋橋墩後打電話求救，消防局出動多人將兩人救上岸。圖／金門消防局提供
金門縣昨一早傳出有2名大陸民眾落海「漂流」到金門，兩人漂至金門大橋橋墩後打電話求救，消防局出動多人將兩人救上岸。圖／金門消防局提供
金門縣昨一早傳出有2名大陸民眾落海「漂流」到金門，兩人漂至金門大橋橋墩後打電話求救，消防局出動多人將兩人救上岸。圖／金門消防局提供

海巡署 金門

延伸閱讀

影／外島開槍驅民用無人機 須先行修改「用槍時機」

影／大陸漁民飄來金門 王定宇：要調查有無不單純動機

影／中共無人機昨在金門烈嶼低空拍攝 金防部今天火了這樣說

影／兩岸敏感 2廈門陸客「玩水漂流」金門 自打電話求救

相關新聞

求職遭詐騙囚高雄山區 想逃遭狼牙棒凌虐 警攻堅救7人

高雄彭姓男子為首的詐騙集團，在網路張貼高薪徵才等訊息，等民眾應徵上門後，再將對方拘禁在甲仙區山上某處工寮，有被害人發覺上...

男瑞芳山區迷路 14小時後失聯 消防研判他手機沒電了

一名男子昨晚向消防局求救，表示在瑞芳山區迷路，水已喝完。消防救難人員因山區道路難行，搜尋到今天凌晨近1點收隊，今早再分成...

中警崇德商圈抓噪音 700萬賓士、保時捷、GTR全攔下

台中市警局在暑假期間持續取締噪音車，26、27日連續兩天，第五警分局與環保局、監理站執行聯合稽查，其中有14輛汽、機車違...

柬埔寨遇害男曾募款助孤兒老人 網不捨：一路好走

柬埔寨首都金邊昨晚約7點發生槍擊事件，經當地警方調查後發現，3名死者疑均來自台灣，年齡約為30歲；其中程姓、葉姓男子曾募...

高雄翁奔銀行稱投顧老師帶他發大財 遇女警苦勸才想開

高雄市一名70歲李姓老翁，因在網路上認識投顧老師，想跟著投資致富，至銀行匯款30萬元時，行員發現有異通報，警方獲報趕抵，...

高雄通緝犯遇擴檢想尿遁 以為躲過...開門見員警栽了

高雄26歲黃姓男子因涉妨害風化案件，多次遭地檢署傳喚未到，被檢方發布通緝，黃男流連鼓山區一家電子遊藝場，日前見警方擴大臨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。