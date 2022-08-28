穿著像逛街卻稱戲水？漂至金門兩陸客由海巡隊偵辦中

昨一早有兩名大陸民眾落海「漂流」到金門，宣稱自己是夜間玩浪板時落海，後來撥打電話向金門消防局求援並順利上岸。不過兩人身著短袖、短褲及背包，其一還穿著襪子，不像要去戲水，再加上近期兩岸關係緊張，引發各界討論，詳情正由第九海巡隊第三組偵辦中。

烈嶼分隊說明，兩位大陸民眾自述是半夜從事水上活動後不慎落海，一直想往岸上游，卻始終沒有游到，最後被洋流衝到金門大橋附近，發現橋墩旁有梯子之類可以上岸，於是上去想求救。

後來打電話回大陸地方公安求救，公安卻反倒叫他們撥打119求救專線，結果變成金門當地收到求救電話。救難人員指出，兩人身穿短袖、短褲及襪子，並背背包，手機是從背包中拿出，一支有電並顯示「中國移動」信號，另一支則沒電。

烈嶼消防分隊小隊長陳天傑補充，其中一人穿著兩隻襪子，就在快要上岸時突然脫下兩隻就往海裡丟。外界認為穿著實在不像在水上活動，夜間更為奇怪，再加上近期兩岸關係緊張，引發討論。

海巡署金馬澎分隊補充，兩位大陸人士撥打119求救，消防局接獲消息後同步通知海巡署，大家一同前往聯合救援，但因為救援地較淺，大船開不過去，因此到附近由消防局小型救生艇救援；針對兩位大陸人士描述，不會只聽單方面說法，相關資訊正由第九海巡隊第三組偵辦中。