聽新聞
test
0:00 / 0:00
穿著像逛街卻稱戲水？漂至金門兩陸客由海巡隊偵辦中
昨一早有兩名大陸民眾落海「漂流」到金門，宣稱自己是夜間玩浪板時落海，後來撥打電話向金門消防局求援並順利上岸。不過兩人身著短袖、短褲及背包，其一還穿著襪子，不像要去戲水，再加上近期兩岸關係緊張，引發各界討論，詳情正由第九海巡隊第三組偵辦中。
烈嶼分隊說明，兩位大陸民眾自述是半夜從事水上活動後不慎落海，一直想往岸上游，卻始終沒有游到，最後被洋流衝到金門大橋附近，發現橋墩旁有梯子之類可以上岸，於是上去想求救。
後來打電話回大陸地方公安求救，公安卻反倒叫他們撥打119求救專線，結果變成金門當地收到求救電話。救難人員指出，兩人身穿短袖、短褲及襪子，並背背包，手機是從背包中拿出，一支有電並顯示「中國移動」信號，另一支則沒電。
烈嶼消防分隊小隊長陳天傑補充，其中一人穿著兩隻襪子，就在快要上岸時突然脫下兩隻就往海裡丟。外界認為穿著實在不像在水上活動，夜間更為奇怪，再加上近期兩岸關係緊張，引發討論。
海巡署金馬澎分隊補充，兩位大陸人士撥打119求救，消防局接獲消息後同步通知海巡署，大家一同前往聯合救援，但因為救援地較淺，大船開不過去，因此到附近由消防局小型救生艇救援；針對兩位大陸人士描述，不會只聽單方面說法，相關資訊正由第九海巡隊第三組偵辦中。
消防局長呂英華表示，救災無國界，該案為大陸民眾直接撥打119求助，指揮中心與一般案件做同樣處理，即刻派遣第一線勤務單位前往救援。獲救人為曹姓及岑姓兩名男子，分別年約31歲及27歲，生命徵象穩定，有全身多處擦傷及肢體無力虛脫等現象，實施救護處置後送往金門醫院烈嶼分院救治，兩人經快篩為陰性，PCR檢驗尚待結果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言