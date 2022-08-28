結伴騎乘機車環島苗栗「自撞」 3大學生敗興回高雄

高雄市3名大學生結伴分別騎3輛機車環島，今天上午6點多途經台1線苗栗縣通霄鎮路段發生追撞，警方到場處理，其中2人手腳擦挫傷送醫，並無大礙，環島之旅因此被迫中斷。

通霄警察分局白沙派出所今天6點5分接獲報案，通霄鎮台1線南下125.5公里處車道有事故，員警趕赴現場處理，初步調查3名大學相約，高雄市騎車出發逆時鐘方向環島，今天清晨4點從新北市八里區返程高雄，途經通霄鎮發生事故。

警方說，張姓大學生所騎第一輛機車，發現前方路口號誌轉紅燈減速，第二輛黃姓大學生騎機車反應不及追撞，第三輛張姓大學生騎車閃避，輪胎壓到散落物自摔，黃、張2人手腳擦挫傷，送醫並無大礙。