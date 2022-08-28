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花蓮男童貪玩不慎走失 阿嬤感謝員警協尋
花蓮一名8歲李姓男童不慎走失，因找不到回家的路，竟一路從吉安鄉走到花蓮市，走了超過5公里，著急的阿嬤遍尋不著，幸好在員警的幫忙下男童得以返家。警方提醒，家長應避免孩童獨自一人在外，以免發生憾事。
花蓮警分局中華派出所員警官柏均、池佳欣日前接獲報案，稱有走失兒童，在花蓮市中華路騎樓發現8歲的李姓男童在角落不斷哭泣。員警向前關心並安撫情緒，經查詢發現男童為失蹤人口，便載男童返回派出所休息，並自掏腰包請男童吃餅乾及飲水，待家屬至所接男童返家。
經了解，男童在暑假期間不用上學，早上想出門玩耍，卻找不到回家的路，一路從吉安鄉步行至花蓮市區，家中祖母發現後慌張得四處找尋，到男童平常會去的公園，卻未見其蹤影，焦急萬分到派出所請求協助，聽聞男童在市區派出所平安無事，直呼幸好有熱心員警協助，不斷道謝。
警方提醒，家中若有年幼小孩，應避免讓小孩離開自己視線，平時可教育孩童牢記家長電話及住家地址，若不慎走失或需要協助時，可撥打110或至派出所尋求警察協助，讓孩童在遭遇險境時，能及時得到幫助。
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