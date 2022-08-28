悶雷後狂風暴雨 雲林路樹被吹倒橫躺車道

雲林縣昨晚天空不斷泛電光，卻未聞雷聲，晚上10點後旋即下起滂沱大雨，伴隨著狂風、閃電，虎尾鎮台一線旁的路樹猛然倒塌，巨大聲響嚇壞周圍民眾；當時天已黑，路樹橫躺機慢車道，讓駕駛人險象環生，虎尾分局與斗南工務段立即派人到場清除。

警方表示，昨晚接獲民眾通報稱，虎尾鎮台一線北向236km處有路樹倒塌占據機慢車道，立即派人到場了解，警員李富智、何銘華都到場冒雨擺設警告標示，並以指揮棒提醒用路人繞開路樹倒塌位置；但因樹體龐大，非2名警力徒手所能搬運，便聯繫斗南工務段調派大型機具到場協助處理。