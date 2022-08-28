快訊

新北五股開發公司發現疑爆裂物「瓶裝鐵釘有引線」 警封鎖現場採證

屏鵝公路又塞了！遊客怨塞快1小時還沒到枋寮 暑假最後周末噩夢重演

和家馨17歲帥兒擊敗混血男神 勇奪城市先生冠軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西屯牛排館大火延燒2戶 竟是冷凍機惹禍要賠208萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市洪姓男子在西屯區永福路經營的牛排館，在2019年間發生大火，延燒隔壁電動機車行與牙醫診所，火調科調查發現，火災原因是冷凍庫壓縮機作動後火花，引燃易燃氣體導致，洪指控案發前10分鐘，冷凍工程公司才維修，未告知有易燃氣體未溢散，據此向業者求償，一審判賠208萬元。

判決指出，洪姓男子在台中市西屯區永福路經營牛排館，因冷凍庫有持續漏水、壓縮機噪音過大問題，找來冷凍公司張姓業者處理，張派蔡姓員工在2019年11月19日前往維修，施作時有用可燃式發泡劑、海綿、隔音棉、強力膠等材料，工程在同日下午3時6分施工完成，但員工未向牛排館人員告知，現場有易燃性氣體，需待其溢散，才可打開電源。

牛排館員工在事隔10分鐘後打開電源，造成冷凍庫作動的火花，點燃在壓縮機周邊的丙烷、甲苯等可燃性氣體，造成牛排館大火，還延燒緊鄰的電動機車行與牙醫診所，消防局火調科調查後，也確認起火原因是壓縮機開關作動後，點燃易燃氣體釀禍，洪姓牛排館業者向張姓冷凍業者、蔡姓員工，求償467萬元的損失。

一審認定，張姓業者抗辯施作時，雖然將壓縮機四周以發泡板為隔，上方維持敞空通風狀態，就算曾使用發泡劑，但產生的可燃性氣體，早在員工施工後已揮發，火災成因是牛排館員工操作不當導致，不過與消防局火調科的火調報告不符，不被採信，認定需負賠償責任。

法官指出，不過牛排館依法需設置滅火器，但卻沒有設置，也有疏失，因此認定雙方都有50％的責任，因此判張姓業者與員工需賠208萬元為合理，其餘求償金額駁回，仍可上訴。

台中市西屯區永福路的牛排館在2019年間發生火警，延燒2戶，消防局查出是冷凍庫釀禍，一審判冷凍工程業者得賠牛排館業者208萬元。圖／讀者提供
台中市西屯區永福路的牛排館在2019年間發生火警，延燒2戶，消防局查出是冷凍庫釀禍，一審判冷凍工程業者得賠牛排館業者208萬元。圖／讀者提供

牙醫 電動機車

延伸閱讀

冰箱驚見「特製版哈根達斯」 他開蓋後秒愣住：阿嬤的驚喜

最有設計感的台式早餐！台中工業風「SOORI EGGS」 西屯店開幕 最推酥皮蛋餅

減醣40%！家樂福台中西屯店首推「Nakery裸焙坊」 全系列使用無添加麵粉

牛排館不外借廁所 父買可樂讓女兒排便再踹爛店門判3月

相關新聞

宵小入侵嘉義民宅 冰棒吃ㄧ半 結果劇情神反轉

天氣炎熱，宵小入侵民宅將冰箱內冰棒吃一半？嘉義縣太保市前天晚上發生一起竊盜案，林女報案稱住家遭小偷光顧，玉製品、古錢幣失...

影／五股開發公司發現疑似爆裂物 警方封鎖現場採證

新北市五股區新五路二段某「土地開發公司」門前花圃，被人放置2個寶特瓶，據稱已經超過1個星期，今天下午公司人員報案聲稱疑似...

花蓮男童貪玩不慎走失 阿嬤感謝員警協尋

花蓮一名8歲李姓男童不慎走失，因找不到回家的路，竟一路從吉安鄉走到花蓮市，走了超過5公里，著急的阿嬤遍尋不著，幸好在員警...

影／台南雙警殉職後大膽用槍 桃警連開6槍制止夜店鬧事

桃園市中壢區鬧市一家夜店現場音樂演唱節目，至今天清晨一名陳姓女子喝醉被東西丟傷臉部，引發店內滋事欲鬥毆，警方據報驅離，未...

悶雷後狂風暴雨 雲林路樹被吹倒橫躺車道

雲林縣昨晚天空不斷泛電光，卻未聞雷聲，晚上10點後旋即下起滂沱大雨，伴隨著狂風、閃電，虎尾鎮台一線旁的路樹猛然倒塌，巨大...

西屯牛排館大火延燒2戶 竟是冷凍機惹禍要賠208萬

台中市洪姓男子在西屯區永福路經營的牛排館，在2019年間發生大火，延燒隔壁電動機車行與牙醫診所，火調科調查發現，火災原因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。