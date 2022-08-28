西屯牛排館大火延燒2戶 竟是冷凍機惹禍要賠208萬

台中市洪姓男子在西屯區永福路經營的牛排館，在2019年間發生大火，延燒隔壁電動機車行與牙醫診所，火調科調查發現，火災原因是冷凍庫壓縮機作動後火花，引燃易燃氣體導致，洪指控案發前10分鐘，冷凍工程公司才維修，未告知有易燃氣體未溢散，據此向業者求償，一審判賠208萬元。

判決指出，洪姓男子在台中市西屯區永福路經營牛排館，因冷凍庫有持續漏水、壓縮機噪音過大問題，找來冷凍公司張姓業者處理，張派蔡姓員工在2019年11月19日前往維修，施作時有用可燃式發泡劑、海綿、隔音棉、強力膠等材料，工程在同日下午3時6分施工完成，但員工未向牛排館人員告知，現場有易燃性氣體，需待其溢散，才可打開電源。

牛排館員工在事隔10分鐘後打開電源，造成冷凍庫作動的火花，點燃在壓縮機周邊的丙烷、甲苯等可燃性氣體，造成牛排館大火，還延燒緊鄰的電動機車行與牙醫診所，消防局火調科調查後，也確認起火原因是壓縮機開關作動後，點燃易燃氣體釀禍，洪姓牛排館業者向張姓冷凍業者、蔡姓員工，求償467萬元的損失。

一審認定，張姓業者抗辯施作時，雖然將壓縮機四周以發泡板為隔，上方維持敞空通風狀態，就算曾使用發泡劑，但產生的可燃性氣體，早在員工施工後已揮發，火災成因是牛排館員工操作不當導致，不過與消防局火調科的火調報告不符，不被採信，認定需負賠償責任。