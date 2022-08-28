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影／台中熱氣球人潮有人要插隊 警察霸氣趕走現場歡呼
台中市熱氣球嘉年華活動今天是最後一天，很多遊客凌晨到場排隊，現場一名男子疑似要插隊，警察獲報到場制止並要求他離開，現場遊客一陣歡呼。
東勢警分局表示，今天是熱氣球活動最後一天，購票現場有一名男子要插隊，和其他遊客與票務人員引起口角糾紛，警方獲報到場制止這名男子喧嘩滋事，當場告誡，如果再滋事將涉及社會秩序維護法，男子因此離場，警方提醒，參加活動要遵守現場規範，維持旅遊品質。
今天是熱氣球活動最後一天，許多遊客從各地到現場排隊購票要搭熱氣球，一名遊客說，她第一次搭熱氣球，今天凌晨2點多就到現場排隊。
一名遊客在場看到口角糾紛，錄影後po臉書爆料公社說，今天早上6點多，現場看到排隊區有人去上廁所，回來發現原本的排隊位置椅子被一名男子插隊坐上，對方告訴工作人員，警察最後喊出「社會秩序維護法」，將這名男子趕走，大家狂歡呼。
台中市熱氣球嘉年華活動今天是第4天，昨晚音樂會掀起活動最高潮，邀請炎亞綸、麋先生等歌手團體登台表演，結合夜間光雕噴火秀及600秒煙火秀，昨天湧入10萬人次參觀。
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