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影／新莊副都心建案地下室起火燒整夜 殘火持續處理中

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊副都心某社區住宅建案工地，目前正在蓋地下室，昨晚9時許發生大面積失火，近1200平方公尺燃燒，從很遠就可看見濃煙竄天，消防隊持續滅火至今天上午6時35分通報撲滅，直到現在仍在處理殘火。

工地位於新莊區昌平公園斜對面的福壽街、富貴路交叉口，基地面積1166坪，規畫2幢地上21層、地下4層建築，全案共210戶2至4房，公共設施包括中庭花園、空中花園、游泳池等，目前已公開銷售中，主打鄰近捷運站、雙公園、雙校園，預計2027年第3季度完工，目前正在建地下室。

新北市消防局昨晚9時04分受理報案，當時火煙持續在地底層擴大悶燒，附近大樓住戶都可看見橘紅色火光和巨大濃煙竄升天際。消防局共出動28車、84人趕往搶救，晚間10時44分通報控制，漏夜射水、排煙至今天清晨6時35分通報撲滅。但持續到現在都還在處理殘火。

新莊副都心某社區住宅建案地下室工地，昨晚9時許傳出大面積失火。記者林昭彰／翻攝
新莊副都心某社區住宅建案地下室工地，昨晚9時許傳出大面積失火。記者林昭彰／翻攝
新莊副都心某社區住宅建案地下室工地，昨晚9時許傳出大面積失火。記者林昭彰／翻攝
新莊副都心某社區住宅建案地下室工地，昨晚9時許傳出大面積失火。記者林昭彰／翻攝
新莊副都心某社區住宅建案地下室工地，昨晚9時許傳出大面積失火。記者林昭彰／翻攝
新莊副都心某社區住宅建案地下室工地，昨晚9時許傳出大面積失火。記者林昭彰／翻攝
新莊副都心某社區住宅建案地下室工地，昨晚9時許傳出大面積失火。圖／民眾提供
新莊副都心某社區住宅建案地下室工地，昨晚9時許傳出大面積失火。圖／民眾提供
消防隊目前仍在現場持續處理殘火。記者林昭彰／翻攝
消防隊目前仍在現場持續處理殘火。記者林昭彰／翻攝

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