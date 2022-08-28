影／新莊副都心建案地下室起火燒整夜 殘火持續處理中

新北市新莊副都心某社區住宅建案工地，目前正在蓋地下室，昨晚9時許發生大面積失火，近1200平方公尺燃燒，從很遠就可看見濃煙竄天，消防隊持續滅火至今天上午6時35分通報撲滅，直到現在仍在處理殘火。

工地位於新莊區昌平公園斜對面的福壽街、富貴路交叉口，基地面積1166坪，規畫2幢地上21層、地下4層建築，全案共210戶2至4房，公共設施包括中庭花園、空中花園、游泳池等，目前已公開銷售中，主打鄰近捷運站、雙公園、雙校園，預計2027年第3季度完工，目前正在建地下室。