老翁旗津沙灘逢人送排球稱散播歡樂 結果球竟是偷來的
高雄市政府在旗津海水浴場舉辦沙雕季，暑假吸引大量遊客登島，67歲林姓男子自稱為了散播「歡樂」，看到沙灘旁的貨櫃儲藏間有5顆沙灘排球，擅自取走分送給遊客，警方獲報後迅速逮人，聽到林散播「歡樂」的行竊原因只能搖頭苦笑，告誡林未經同意取走排球已經觸法，詢問後，依竊盜罪嫌移送法辦。
旗津黑沙玩藝節7月起登場，上周六、日搭配風箏節活動，湧入萬名遊客登島，順利帶動旗津觀光。67歲林男帶著草帽、穿著輕便，到旗津旅遊後，發現沙灘旁的貨櫃有5顆沙灘排球，見旁邊沒人就將5顆球取走。
後來活動廠商發現貨櫃裡的排球不翼而飛，向旗津警方報案，警方獲報後迅速調閱監視器畫面，迅速在旗津老街逮到林男，在他身上起獲1顆沙灘排球。
林男起初自稱是文化局人員，可以隨意取走沙雕季活動物品，但隨即被警方吐槽「沙雕季是觀光局辦的活動，關文化局什麼事？」林男見警方隨即識破，馬上改口他是高雄市民，到旗津觀光，看到排球才想說拿來送給遊客應景，散播「歡樂」給大家。
不過由於遊客眾多，林男分送的排球已不知落入哪些遊客手中，警方告誡林男已觸犯竊盜罪，帶回派出所製作筆錄後，依法移送地檢署偵辦。鼓山警分局長蔡宏文也呼籲拿到沙灘排球的遊客，能主動返還，減少商家損失。
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