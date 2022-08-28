宵小入侵嘉義民宅 冰棒吃ㄧ半 結果劇情神反轉

天氣炎熱，宵小入侵民宅將冰箱內冰棒吃一半？嘉義縣太保市前天晚上發生一起竊盜案，林女報案稱住家遭小偷光顧，玉製品、古錢幣失竊，及冰棒被吃掉一半，警方立即調查採證；昨日下午警方至家中關懷，林女表示，近日繁忙忘記物品更換放置，並無遭竊，而冰棒是誰吃掉一半的仍是個迷，神反轉撤銷竊盜。

「奇怪餒！我的冰棒怎遭偷吃掉一半了？」林女向警方表示，26日返家打開冰箱發現冰箱內的冰棒被吃掉一半，察覺有異，檢查屋內是否有異狀，發現放置在2樓的玉製品、有紀念性的古錢幣失竊，雖然屋內有裝設監視器，但沒插入記憶卡無法存取影像。

嘉義縣水上警分局獲報立即展開調查，由分局長蘇旭茂指揮副分局長莊志強及偵查隊長蘇俊冠等人到場偵辦，偵查隊及鑑識人員負責採證，把遭吃一半的冰棒小心包裝送實驗室採證，並調閱監視器，釐清案發經過。