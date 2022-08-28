快訊

新北五股開發公司發現疑爆裂物「瓶裝鐵釘有引線」 警封鎖現場採證

屏鵝公路又塞了！遊客怨塞快1小時還沒到枋寮 暑假最後周末噩夢重演

和家馨17歲帥兒擊敗混血男神 勇奪城市先生冠軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛車有「分身」？ 高雄女軍官收繳費單傻眼

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名洪姓女軍官白天在營區，晚上才回家，前天接手機通知有停車費未繳，結果她一查，停車時間是白天，且該輛車和她的車同款、同色還同車號，「雙胞胎」車的巧合讓她傻眼；警方獲報，在停車場查扣該輛車，發現車牌變造、車已註銷，將追查駕駛到案。

洪姓女軍官（31歲）請許姓表姊代為在PTT貼文指出，8月26日上午，她一覺醒來，看到手機有未繳停車費通知，顯示未繳日期是8月22日至25日。

洪女認為，她工作白天都在營區，只有晚上回家，不可能在外停車，於是去電高雄市公有路邊停車場詢問，一查更令她傻眼，對方回答出的車子資料，和她的車子同款、同色還同車牌，她和對方說，沒錯是她的車，但她根本就沒停車。

洪女後來轉至住家附近新興警分局中正三路派出所報案，洪女告知警方，她接到停車繳費的車子停放時間和地點都和她的車子行車軌跡不符，懷疑遭人偽造冒用；警方受理後，以單一窗口轉至開出停車單轄區的前鎮警分局復興路派出所受理。

警方發現停車繳費單地點在民權二路一處公有停車場，前往查看，果然發現該輛偽造轎車，且車輛因停放約5天，車胎都沒氣了，疑遭駕駛棄置；警方追查發現原車輛的車主在台中，但車子已報註銷、車牌也是偽造，懷疑幕後有犯罪集團利用註銷車犯案，將深入追查。

高市警方受理洪姓女軍官報案後，在民權二路一處公有停車場，發現偽造轎車，目前拖回派出所調查。記者石秀華／翻攝
高市警方受理洪姓女軍官報案後，在民權二路一處公有停車場，發現偽造轎車，目前拖回派出所調查。記者石秀華／翻攝
高市前鎮警分局將偽造女軍官車籍資料的轎車先行拖回復興派出所調查。記者石秀華／翻攝
高市前鎮警分局將偽造女軍官車籍資料的轎車先行拖回復興派出所調查。記者石秀華／翻攝
洪姓女軍官接手機通知有停車費未繳，結果一查，該輛車和她的車同款、同色還同車號，「雙胞胎」車的一連串巧合讓她傻眼。／圖取自PTT
洪姓女軍官接手機通知有停車費未繳，結果一查，該輛車和她的車同款、同色還同車號，「雙胞胎」車的一連串巧合讓她傻眼。／圖取自PTT

停車場 高雄市

延伸閱讀

高雄台南房屋每坪鑑估值逾20萬 估下半年漲勢走緩

高雄2車相撞 機車騎士噴飛昏迷 轎車撞破化工廠圍牆

升級版生吐司！高雄「起司乳酪生奶包」 餡料麵包界的天花板 讓人心心念念的香濃起司與柔軟麵包

大陸無人機又傳闖我外島防區 竟低飛到攝我戰情掛圖

相關新聞

宵小入侵嘉義民宅 冰棒吃ㄧ半 結果劇情神反轉

天氣炎熱，宵小入侵民宅將冰箱內冰棒吃一半？嘉義縣太保市前天晚上發生一起竊盜案，林女報案稱住家遭小偷光顧，玉製品、古錢幣失...

影／五股開發公司發現疑似爆裂物 警方封鎖現場採證

新北市五股區新五路二段某「土地開發公司」門前花圃，被人放置2個寶特瓶，據稱已經超過1個星期，今天下午公司人員報案聲稱疑似...

花蓮男童貪玩不慎走失 阿嬤感謝員警協尋

花蓮一名8歲李姓男童不慎走失，因找不到回家的路，竟一路從吉安鄉走到花蓮市，走了超過5公里，著急的阿嬤遍尋不著，幸好在員警...

影／台南雙警殉職後大膽用槍 桃警連開6槍制止夜店鬧事

桃園市中壢區鬧市一家夜店現場音樂演唱節目，至今天清晨一名陳姓女子喝醉被東西丟傷臉部，引發店內滋事欲鬥毆，警方據報驅離，未...

悶雷後狂風暴雨 雲林路樹被吹倒橫躺車道

雲林縣昨晚天空不斷泛電光，卻未聞雷聲，晚上10點後旋即下起滂沱大雨，伴隨著狂風、閃電，虎尾鎮台一線旁的路樹猛然倒塌，巨大...

西屯牛排館大火延燒2戶 竟是冷凍機惹禍要賠208萬

台中市洪姓男子在西屯區永福路經營的牛排館，在2019年間發生大火，延燒隔壁電動機車行與牙醫診所，火調科調查發現，火災原因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。