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愛車有「分身」？ 高雄女軍官收繳費單傻眼
高雄市一名洪姓女軍官白天在營區，晚上才回家，前天接手機通知有停車費未繳，結果她一查，停車時間是白天，且該輛車和她的車同款、同色還同車號，「雙胞胎」車的巧合讓她傻眼；警方獲報，在停車場查扣該輛車，發現車牌變造、車已註銷，將追查駕駛到案。
洪姓女軍官（31歲）請許姓表姊代為在PTT貼文指出，8月26日上午，她一覺醒來，看到手機有未繳停車費通知，顯示未繳日期是8月22日至25日。
洪女認為，她工作白天都在營區，只有晚上回家，不可能在外停車，於是去電高雄市公有路邊停車場詢問，一查更令她傻眼，對方回答出的車子資料，和她的車子同款、同色還同車牌，她和對方說，沒錯是她的車，但她根本就沒停車。
洪女後來轉至住家附近新興警分局中正三路派出所報案，洪女告知警方，她接到停車繳費的車子停放時間和地點都和她的車子行車軌跡不符，懷疑遭人偽造冒用；警方受理後，以單一窗口轉至開出停車單轄區的前鎮警分局復興路派出所受理。
警方發現停車繳費單地點在民權二路一處公有停車場，前往查看，果然發現該輛偽造轎車，且車輛因停放約5天，車胎都沒氣了，疑遭駕駛棄置；警方追查發現原車輛的車主在台中，但車子已報註銷、車牌也是偽造，懷疑幕後有犯罪集團利用註銷車犯案，將深入追查。
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