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影／直播購物平台主出門吃消夜 新莊工作室付之一炬

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區中正路829巷某公寓1樓，今天凌晨3時許發生火警，現場是1間網路直播購物工作室，雖然火勢大約15分鐘後撲滅，但屋內各類生活百貨、3C等商品幾乎全燒毀。老闆說他只是出門吃個消夜，懷疑是電線走火釀禍，損失慘重。

新北市消防局於凌晨3時12分接獲報案，現場為連棟式10層公寓住宅，其中1間1樓起火，消防隊人車趕抵時已全面燃燒，由於屋內商品幾乎都有紙盒包裝，火勢相當猛烈，幸好無人受困，火勢約15分鐘撲滅，燃燒面積約15坪；2樓是老闆住家，嚴重煙燻但無延燒。

「歐霸當家直播平台」陳姓老闆透露，昨天周六未開直播，晚上跟幾個朋友在工作室聊天，凌晨2時30分左右陸續離開，當時屋內電燈、電扇未關，他只是出門吃個消夜，大約30分鐘返回即發現失火，曾嘗試用滅火器但無法滅火，屋內3C、精品包、衣服等生活雜貨商品全部燒毀，推測肇因是電線走火。詳細起火原因尚待調查釐清。

網路直播工作室發生火警，商品幾乎全被燒毀，損失慘重。記者林昭彰／翻攝
網路直播工作室發生火警，商品幾乎全被燒毀，損失慘重。記者林昭彰／翻攝
網路直播工作室起火，消防隊正在滅火。記者林昭彰／翻攝
網路直播工作室起火，消防隊正在滅火。記者林昭彰／翻攝
網路直播平台臉書頁面。記者林昭彰／翻攝
網路直播平台臉書頁面。記者林昭彰／翻攝
網路直播工作室發生火警，商品幾乎全被燒毀，損失慘重。記者林昭彰／翻攝
網路直播工作室發生火警，商品幾乎全被燒毀，損失慘重。記者林昭彰／翻攝
網路直播工作室發生火警，商品幾乎全被燒毀，老闆２樓住家煙燻沒有延燒。記者林昭彰／翻攝
網路直播工作室發生火警，商品幾乎全被燒毀，老闆２樓住家煙燻沒有延燒。記者林昭彰／翻攝

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