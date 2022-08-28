影／直播購物平台主出門吃消夜 新莊工作室付之一炬

新北市新莊區中正路829巷某公寓1樓，今天凌晨3時許發生火警，現場是1間網路直播購物工作室，雖然火勢大約15分鐘後撲滅，但屋內各類生活百貨、3C等商品幾乎全燒毀。老闆說他只是出門吃個消夜，懷疑是電線走火釀禍，損失慘重。

新北市消防局於凌晨3時12分接獲報案，現場為連棟式10層公寓住宅，其中1間1樓起火，消防隊人車趕抵時已全面燃燒，由於屋內商品幾乎都有紙盒包裝，火勢相當猛烈，幸好無人受困，火勢約15分鐘撲滅，燃燒面積約15坪；2樓是老闆住家，嚴重煙燻但無延燒。