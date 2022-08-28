影／林厝交流道、東彰道路口兩車相撞 1車4輪朝天1人傷

彰化縣員林市台76線東西向快速道林厝交流道、和東彰外環道路口今天上午近9點發生二車車禍事故，其中一輛轎車被撞到四輪朝天，造成一名駕駛輕傷，也影響交通，車禍已於半小時後排除。林厝里長蕭富子表示，林厝交流道口常有民眾因誤判號誌險象環生，籲駕駛小心。

警方初步調查，今天上午一輛小客車行駛東彰道路北往南方向到林厝交流道口時，疑因闖紅燈，撞上台76線西往東剛下林厝交流道的小客車，造成小客車被撞翻，駕駛輕傷，幸無大礙，自行就醫，車禍在9點40分已排除，肇事責任釐清中。