聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄2車相撞 機車騎士噴飛昏迷 轎車撞破化工廠圍牆
高雄市一名郭姓機車騎士今天上午疑橫越中林路時，和鄭姓男子駕駛的轎車當場相撞，郭男噴飛在地昏迷，鄭男轎車失控撞至一旁李榮長榮化工的圍牆，將圍牆撞出一個大洞，郭送醫後，無生命危險，詳細車禍肇責由警方釐清中。
臉書社團「高雄小港區的大小事」今天上午有網友發文，指小港區中林路李長榮化工廠旁發生重大車禍，圍牆被汽車撞破一個洞，不遠處還有機車被撞散一地，呼籲經過當地的人車要小心。
轄區小港警分局警方指出，經調查中林路上李長榮化工圍牆旁車禍，疑因郭姓機車騎士（24歲）要穿越中林路時，當時鄭姓男子（22歲）剛好開車經過，因閃避不及，當場撞及郭男，轎車又往化工廠圍牆衝撞所致。
車禍發生當下，郭男噴飛在地，當場昏迷，機車被撞毀，所幸郭經救護員緊急送醫後，尚無生命危險；鄭男轎車則當場將化工廠圍牆撞破一個大洞，車頭全毀；警方事後調查，郭、鄭2人均無喝酒，詳細車禍肇責進一步調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言