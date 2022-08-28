高雄2車相撞 機車騎士噴飛昏迷 轎車撞破化工廠圍牆

高雄市一名郭姓機車騎士今天上午疑橫越中林路時，和鄭姓男子駕駛的轎車當場相撞，郭男噴飛在地昏迷，鄭男轎車失控撞至一旁李榮長榮化工的圍牆，將圍牆撞出一個大洞，郭送醫後，無生命危險，詳細車禍肇責由警方釐清中。

臉書社團「高雄小港區的大小事」今天上午有網友發文，指小港區中林路李長榮化工廠旁發生重大車禍，圍牆被汽車撞破一個洞，不遠處還有機車被撞散一地，呼籲經過當地的人車要小心。

轄區小港警分局警方指出，經調查中林路上李長榮化工圍牆旁車禍，疑因郭姓機車騎士（24歲）要穿越中林路時，當時鄭姓男子（22歲）剛好開車經過，因閃避不及，當場撞及郭男，轎車又往化工廠圍牆衝撞所致。