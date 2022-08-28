基隆男摸走雜貨店騎樓貨架咖啡包 喝完又來這次落網

基隆市柯姓男子到七堵區南興路一家雜貨店，涉嫌站在隔壁店前，利用牆壁掩護，伸手偷走雜貨店騎樓角落貨架整袋咖啡包。柯喝完之後，重施故技又去偷了一袋，犯案過程全被監視器拍下。警方查出柯男身分後將他逮捕，偵詢後依竊盜罪嫌將他送辦。

基隆市警三分局今天表示，60多歲柯男8月9日到南興路一家雜貨店，趁店家不注意時，拿走陳列在騎樓角落的三合一咖啡包商品。事隔約半個月，柯男25日又到同一家雜貨店，用相同手法竊取相同商品。