基隆男摸走雜貨店騎樓貨架咖啡包 喝完又來這次落網
基隆市柯姓男子到七堵區南興路一家雜貨店，涉嫌站在隔壁店前，利用牆壁掩護，伸手偷走雜貨店騎樓角落貨架整袋咖啡包。柯喝完之後，重施故技又去偷了一袋，犯案過程全被監視器拍下。警方查出柯男身分後將他逮捕，偵詢後依竊盜罪嫌將他送辦。
基隆市警三分局今天表示，60多歲柯男8月9日到南興路一家雜貨店，趁店家不注意時，拿走陳列在騎樓角落的三合一咖啡包商品。事隔約半個月，柯男25日又到同一家雜貨店，用相同手法竊取相同商品。
柯男竊取咖啡包的過程被監視器拍下畫面，七堵派出所接獲報案後，查出柯男都是搭公車往來，比對影像後鎖定有多項竊盜前科柯男涉嫌。柯男到案後，得知偷取咖啡包過程全被拍下，承認犯行，表示9日偷來的咖啡包喝完後，25日又去偷了一袋。
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