影／欠健保費4萬連法務部都來電？運將報警保住血汗錢

台中市六旬彭姓男子在24日接獲歹徒假冒的健保局、法務部人員電話，佯稱彭積欠4萬多元健保費，彭半信半疑，擔心有法律問題，趕緊報警，警方到場後，確認彭接到的就是詐騙電話，不要依指示匯款，避免血汗錢被騙。

第三警分局東區所員警24日中午，接獲彭姓男子（62歲）報案，彭稱，平日仰賴開計程車維生，近日家裡接獲自稱是健保局人員的來電，通知積欠4萬多元健保費，隨後又接到法務部人員來電要求遵照指示到銀行匯款，否則便要將他移送法辦。

彭男說，平時工作繁忙，一時之間以為真的沒有按時繳費，當下很驚恐，本來想直接到銀行匯款，但想想不對，還是決定先撥打110詢問警方。

員警聽到「健保欠費」等關鍵字，馬上告訴彭男，政府單位稽催相關規費，一定會以正式公文通知民眾，絕不可能單憑電話就要求民眾領錢交付或匯款。

員警也說，詐騙集團會利用各種不同理由製造緊張氣氛，讓民眾容易因緊張而沒有時間思考而遵從對方指示，對於彭男還能定下心神打電話報警詢問，也豎起大拇指稱讚「這樣正確」。