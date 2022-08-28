影／欠健保費4萬連法務部都來電？運將報警保住血汗錢
台中市六旬彭姓男子在24日接獲歹徒假冒的健保局、法務部人員電話，佯稱彭積欠4萬多元健保費，彭半信半疑，擔心有法律問題，趕緊報警，警方到場後，確認彭接到的就是詐騙電話，不要依指示匯款，避免血汗錢被騙。
第三警分局東區所員警24日中午，接獲彭姓男子（62歲）報案，彭稱，平日仰賴開計程車維生，近日家裡接獲自稱是健保局人員的來電，通知積欠4萬多元健保費，隨後又接到法務部人員來電要求遵照指示到銀行匯款，否則便要將他移送法辦。
彭男說，平時工作繁忙，一時之間以為真的沒有按時繳費，當下很驚恐，本來想直接到銀行匯款，但想想不對，還是決定先撥打110詢問警方。
員警聽到「健保欠費」等關鍵字，馬上告訴彭男，政府單位稽催相關規費，一定會以正式公文通知民眾，絕不可能單憑電話就要求民眾領錢交付或匯款。
員警也說，詐騙集團會利用各種不同理由製造緊張氣氛，讓民眾容易因緊張而沒有時間思考而遵從對方指示，對於彭男還能定下心神打電話報警詢問，也豎起大拇指稱讚「這樣正確」。
第三警分局呼籲，公務機關不會要求民眾領錢交付或匯款，也沒有所謂的「監管帳戶」，更不會要求民眾當面交付金錢給檢警，只要在電話中提到人頭帳戶、身分冒用等關鍵字，就要提高警覺，別讓自己成為詐騙集團亂槍打鳥下的犧牲者，若接到任何疑似詐騙的電話，都可以撥打165反詐騙諮詢專線查證。
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