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警方宣導反暴力跑馬燈3秒閃過39字 網笑「突然念rap」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

網友「羅絲釘」在臉書社群「路上觀察學院」PO出一段反暴力宣導的跑馬燈影片，問「這可能是全台最快的跑馬燈？」只見一開始跑馬燈內容還算正常速度，重點紅字卻迅速飛過。網友笑「念rap」，也有網友聯想到廣告的投資警語總是一閃而過。

嘉義市東區忠孝路一家當舖上設有跑馬燈，網友「羅絲釘」的影片中，可見原本反詐騙的黃色文字「網路廣告陷阱多，緊守荷包不會錯」，但後方應該被視為重點紅字的反暴力宣導「打贏送法院，打輸送醫院，聚眾鬥毆最重可處5年有期徒刑，嘉義市政府警察局第二分局提醒您」，一整串文字39字卻只約3秒跑完。

網友看了笑翻，留言表示「紅字那段我差點罵彰化」、「這突如其來的加速讓我一個字都沒記住啊」、「當你朋友突然對你念rap」、「看著一個突然心臟加速」、「頭好暈好好笑」、「這個跑馬燈的馬應該是赤兔」、「政令宣導啊，不放又不行」、「應該是人生跑馬燈」、「你後面是在激動什麼啦」。

不少網友聯想到投資警語，「就跟投資廣告裡的風險說明一樣快」、「為什麼突然想到其他廣告最後的投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書」、「廣播永遠只聽懂公開說明書」、「可能設定跑馬燈的時候，字數過多驚覺秒數不夠，只好加速」。

影片：

嘉義市區有一處當鋪前的跑馬燈，出現警方反暴力宣導，但一整串文字3秒一閃而過。圖／取自臉書社群「路上觀察學院」
嘉義市區有一處當鋪前的跑馬燈，出現警方反暴力宣導，但一整串文字3秒一閃而過。圖／取自臉書社群「路上觀察學院」
嘉義市區有一處當鋪前的跑馬燈，出現警方反暴力宣導，但一整串文字3秒一閃而過。圖／取自臉書社群「路上觀察學院」
嘉義市區有一處當鋪前的跑馬燈，出現警方反暴力宣導，但一整串文字3秒一閃而過。圖／取自臉書社群「路上觀察學院」

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