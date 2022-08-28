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影／兩岸敏感 2廈門陸客「玩水漂流」金門 自打電話求救
金門縣今天一早傳出有2名大陸民眾落海「漂流」到金門，兩人漂至金門大橋橋墩後打電話求救，消防局獲報後，共計出動船艇3艘、各式車輛4輛、消防及義消人員11名前往救援，已將兩人救上岸，並送往金門醫院烈嶼分院救治。但兩岸關係緊張，兩人的「漂流」説，引起各方議論，事實為何，相關單位也正在釐清中。
金門消防局表示，今天凌晨5時32分消防局指揮中心接獲2名大陸籍落海民眾自行撥打求救電話，表示約於凌晨零時許於廈門從事水上活動，不慎落海後體力耗盡隨海漂流，漂至金門大橋橋墩待救。
消防局獲報後，第一時間即同步派遣烈嶼、金城、水頭港消共計出動船艇三艘、各式車輛4輛、消防及義消人員11名前往救援，由烈嶼消防分隊小隊長陳天傑率員出動船艇沿大橋搜索，終於在6時12分於金門大橋烈嶼端約2公里橋墩處順利救援兩名傷者上岸並實施救護處置後，送往金門醫院烈嶼分院進行後續救治。
獲救的大陸籍曹姓及岑姓2名男子分別年約31歲及27歲，生命徵象穩定，有全身多處擦傷及肢體無力虛脫等現象，2人經快篩為陰性，PCR檢驗尚待結果。
由於正值兩岸敏感時期，兩人的出現也引起相關單位的密切關注，一切尚待調查釐清中。
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