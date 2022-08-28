國道4號轎車衝破護欄翻覆 同事6人違規超載

一輛轎車今天凌晨行經國道四號清水段，疑似失控撞破護欄卡在邊坡，轎車四輪朝天，車內2男4女的同事都受傷被救出送醫，國道警方初步調查，疑似謝姓男子駕駛，無酒駕，但車內6人已明顯超載，肇事原因仍在調查中。

台中市消防局今天凌晨2點10分獲報，國道四號清水區西向4.7公里處有車禍，派遣神岡、外埔、豐原分隊出動消防車2輛、救護車3輛、消防人員11名，由神岡分隊小隊長岑啟瑞率隊前往救援。

現場有3名傷者，都從翻覆的轎車中脫困，22歲謝姓男子清醒、無外傷、胸痛，由神岡消防分隊救護車送往大甲光田醫院治療，30歲女子清醒、頭及左手疼痛，由豐原消防分隊救護車送往大甲光田醫院，15歲少年清醒、擦傷，載到大甲李綜合醫院治療；現場另有3人輕傷，未送醫。

國道警察泰安分隊初步調查，這輛轎車由謝姓男子駕駛，他說借朋友的車開，車上共6人都是服務業同公司的同事，行經國道四號清水段，撞斷護欄後衝到邊坡，車輛翻覆，6人都受傷，謝姓男子經酒測，無酒精反應，但超載，將依道路交通管理處罰條例，處3000元以上，1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。