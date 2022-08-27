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暑假至今松山警取締167件無照駕駛 其中41人未成年

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

暑期近尾聲，台北市警方仍發現，松山區八德路四段鄰近校園及機車改裝車行，常有青少年深夜聚集喧嘩，騎乘改裝機車製造噪音妨害安寧，轄區警方昨晚特別規畫勤務加強稽查，環保局又通知到檢2件高噪音車輛。

松山分局表示，昨晚10至0時員警聯合環保局稽查大隊執行專案稽查，共攔查46輛機車，其中有2件高噪音車輛，環保局通知依限期到站檢測。警方統計，暑假期間至今，松山分局已取締167件無照駕駛，其中18歲以下青少年無照駕駛有41件，占總數24.55%。

警方強調，汽機車改裝排氣管或拆除消音器，影響社區安寧，也可能危及用路安全，依道路交通管理處罰條例規定，違規者可處6000至2萬4000元罰鍰，當場禁止其駕駛；警方將持續編排勤務取締噪音、改裝車，民眾若發現車輛行駛道路上有噪音擾寧情事，可自行拍攝上傳至環保署噪音車輛檢舉網站檢舉。

松山分局警方昨晚特別規畫勤務加強稽查噪音車輛。記者李隆揆／翻攝
松山分局警方昨晚特別規畫勤務加強稽查噪音車輛。記者李隆揆／翻攝
松山分局警方昨晚特別規畫勤務加強稽查噪音車輛。記者李隆揆／翻攝
松山分局警方昨晚特別規畫勤務加強稽查噪音車輛。記者李隆揆／翻攝

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