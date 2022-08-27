暑假至今松山警取締167件無照駕駛 其中41人未成年

暑期近尾聲，台北市警方仍發現，松山區八德路四段鄰近校園及機車改裝車行，常有青少年深夜聚集喧嘩，騎乘改裝機車製造噪音妨害安寧，轄區警方昨晚特別規畫勤務加強稽查，環保局又通知到檢2件高噪音車輛。

松山分局表示，昨晚10至0時員警聯合環保局稽查大隊執行專案稽查，共攔查46輛機車，其中有2件高噪音車輛，環保局通知依限期到站檢測。警方統計，暑假期間至今，松山分局已取締167件無照駕駛，其中18歲以下青少年無照駕駛有41件，占總數24.55%。