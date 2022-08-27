快訊

新北五股開發公司發現疑爆裂物「瓶裝鐵釘有引線」 警封鎖現場採證

屏鵝公路又塞了！遊客怨塞快1小時還沒到枋寮 暑假最後周末噩夢重演

和家馨17歲帥兒擊敗混血男神 勇奪城市先生冠軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男酒後溜狗醉倒路邊 警方到場讚黃金獵犬是忠犬

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名陳姓男子喝醉酒，仍帶著家中黃金獵犬外出散步，沒想到，卻醉倒路邊，民眾見狀報警；警方到場，拍打陳的臉試圖叫醒他，黃金獵犬也窩在主人身旁狂吠不停搖尾巴，被警方稱讚是忠犬；陳後來酒醒，警方通知陳母將兒子與愛犬平安帶回。

警方指出，家住左營區的35歲陳姓男子，前天深夜10時許，帶著家中黃金獵犬外出放風，由於陳男稍早前才和友人喝酒後返家，不顧一臉酒容，帶愛犬出門，結果陳因喝得太醉，當場倒臥在馬路上。

熱心民眾目睹陳男倒在路上，身旁還有一隻黃金獵犬不停搖尾巴，擔心陳男狀況報警。

左營警分局新莊派出所巡邏警網獲報趕抵現場，發現陳男滿身酒味，對陳男說，「哈囉！先生，我們是派出所的」，警方見陳男還有呼吸，研判是喝醉酒，當場試圖拍打陳男的臉叫醒他，報案民眾在旁關心問「他還有呼吸嗎？」，警方回「他只是喝醉了」。

當時陳男飼養的黃金獵犬，似乎心疼主人遭遇，一起幫警方叫醒主人，先吠叫了幾聲，又窩近主人身邊搖尾巴，忠犬護主舉動，真的是忠犬，女警也忍不住摸牠的頭安撫，直說：「好可愛喔」。

警方通知119救護人員前來，陳男稍微酒醒後，救護人員確認無大礙，黃金獵犬見主人甦醒，整個身軀趴在主人身上，警方隨後通知陳男母親到場，陳母感謝熱心報案的民眾及警方協助後，將兒子和愛犬一起平安帶回家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳男稍微酒醒後，救護人員確認無大礙，黃金獵犬見主人甦醒，守在主人旁邊，被警方稱讚是忠犬。記者石秀華／翻攝
陳男稍微酒醒後，救護人員確認無大礙，黃金獵犬見主人甦醒，守在主人旁邊，被警方稱讚是忠犬。記者石秀華／翻攝
陳男酒後帶著家中的黃金獵犬外出散步，卻醉倒馬路上，路人報警，警方和救護員到場，忠犬仍護主心切，不時窩在主人身邊。記者石秀華／翻攝
陳男酒後帶著家中的黃金獵犬外出散步，卻醉倒馬路上，路人報警，警方和救護員到場，忠犬仍護主心切，不時窩在主人身邊。記者石秀華／翻攝

黃金獵犬 兒子

延伸閱讀

便祕好幾天終於出來了！阿金解放成功 瞬間「瞇眼微笑吐舌」爽到直接升天

用自己的毛做窩太痛！兔媽媽盯上黃金獵犬「狂拽猛拔」阿金哭哭落跑

女童弄壞媽媽面霜挨罵 阿金「卯起來護短」露牙恐嚇還抱抱送暖：有我在不怕

黃金獵犬聞到臭豆腐「用手摀鼻」超崩潰！最後一反應讓飼主好有罪惡感

相關新聞

宵小入侵嘉義民宅 冰棒吃ㄧ半 結果劇情神反轉

天氣炎熱，宵小入侵民宅將冰箱內冰棒吃一半？嘉義縣太保市前天晚上發生一起竊盜案，林女報案稱住家遭小偷光顧，玉製品、古錢幣失...

影／五股開發公司發現疑似爆裂物 警方封鎖現場採證

新北市五股區新五路二段某「土地開發公司」門前花圃，被人放置2個寶特瓶，據稱已經超過1個星期，今天下午公司人員報案聲稱疑似...

花蓮男童貪玩不慎走失 阿嬤感謝員警協尋

花蓮一名8歲李姓男童不慎走失，因找不到回家的路，竟一路從吉安鄉走到花蓮市，走了超過5公里，著急的阿嬤遍尋不著，幸好在員警...

影／台南雙警殉職後大膽用槍 桃警連開6槍制止夜店鬧事

桃園市中壢區鬧市一家夜店現場音樂演唱節目，至今天清晨一名陳姓女子喝醉被東西丟傷臉部，引發店內滋事欲鬥毆，警方據報驅離，未...

悶雷後狂風暴雨 雲林路樹被吹倒橫躺車道

雲林縣昨晚天空不斷泛電光，卻未聞雷聲，晚上10點後旋即下起滂沱大雨，伴隨著狂風、閃電，虎尾鎮台一線旁的路樹猛然倒塌，巨大...

西屯牛排館大火延燒2戶 竟是冷凍機惹禍要賠208萬

台中市洪姓男子在西屯區永福路經營的牛排館，在2019年間發生大火，延燒隔壁電動機車行與牙醫診所，火調科調查發現，火災原因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。