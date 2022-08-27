男酒後溜狗醉倒路邊 警方到場讚黃金獵犬是忠犬

高雄市一名陳姓男子喝醉酒，仍帶著家中黃金獵犬外出散步，沒想到，卻醉倒路邊，民眾見狀報警；警方到場，拍打陳的臉試圖叫醒他，黃金獵犬也窩在主人身旁狂吠不停搖尾巴，被警方稱讚是忠犬；陳後來酒醒，警方通知陳母將兒子與愛犬平安帶回。

警方指出，家住左營區的35歲陳姓男子，前天深夜10時許，帶著家中黃金獵犬外出放風，由於陳男稍早前才和友人喝酒後返家，不顧一臉酒容，帶愛犬出門，結果陳因喝得太醉，當場倒臥在馬路上。

熱心民眾目睹陳男倒在路上，身旁還有一隻黃金獵犬不停搖尾巴，擔心陳男狀況報警。

左營警分局新莊派出所巡邏警網獲報趕抵現場，發現陳男滿身酒味，對陳男說，「哈囉！先生，我們是派出所的」，警方見陳男還有呼吸，研判是喝醉酒，當場試圖拍打陳男的臉叫醒他，報案民眾在旁關心問「他還有呼吸嗎？」，警方回「他只是喝醉了」。

當時陳男飼養的黃金獵犬，似乎心疼主人遭遇，一起幫警方叫醒主人，先吠叫了幾聲，又窩近主人身邊搖尾巴，忠犬護主舉動，真的是忠犬，女警也忍不住摸牠的頭安撫，直說：「好可愛喔」。

警方通知119救護人員前來，陳男稍微酒醒後，救護人員確認無大礙，黃金獵犬見主人甦醒，整個身軀趴在主人身上，警方隨後通知陳男母親到場，陳母感謝熱心報案的民眾及警方協助後，將兒子和愛犬一起平安帶回家。

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