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阿兵哥騎車打滑自摔 右側手腿大擦傷急送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市五股區陳姓男子，今天中午騎車經過五股區民義路二段，疑因後車輪打滑，陳男連人帶車滑摔倒地，造成陳男右手臂、右腿大面積擦傷，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。陳男沒有酒駕，肇事原因有待警方調查釐清。

據了解，陳姓男子（19歲）目前在嘉義中坑服兵役。今天中午12時29分，他騎車經過新北市五股區民義路二段344569號燈桿旁，疑因後車輪打滑，導致陳男失控連人帶車自摔落地，造成他右手臂、右腿大面積擦傷，機車車體毀損，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。

後經警方對肇事陳男酒測，並無酒精反應，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

今天中午，新北市五股區民義路二段發生機車自摔車禍，肇事騎士擦傷送醫沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
今天中午，新北市五股區民義路二段發生機車自摔車禍，肇事騎士擦傷送醫沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
騎士自摔，機車車體多處毀損。記者曾伯愷／翻攝
騎士自摔，機車車體多處毀損。記者曾伯愷／翻攝
今天中午新北市五股區民義路二段機車自摔，地上有條明顯剎車痕跡。記者曾伯愷／翻攝
今天中午新北市五股區民義路二段機車自摔，地上有條明顯剎車痕跡。記者曾伯愷／翻攝
今天中午，新北市五股區民義路二段發生機車自摔車禍，肇事騎士擦傷送醫沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
今天中午，新北市五股區民義路二段發生機車自摔車禍，肇事騎士擦傷送醫沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝

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