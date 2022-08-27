阿兵哥騎車打滑自摔 右側手腿大擦傷急送醫

新北市五股區陳姓男子，今天中午騎車經過五股區民義路二段，疑因後車輪打滑，陳男連人帶車滑摔倒地，造成陳男右手臂、右腿大面積擦傷，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。陳男沒有酒駕，肇事原因有待警方調查釐清。

據了解，陳姓男子（19歲）目前在嘉義中坑服兵役。今天中午12時29分，他騎車經過新北市五股區民義路二段344569號燈桿旁，疑因後車輪打滑，導致陳男失控連人帶車自摔落地，造成他右手臂、右腿大面積擦傷，機車車體毀損，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。