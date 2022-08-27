租瑪莎拉蒂釀5車連環撞 高雄工人這下「目屎那滴」

高雄一名鍾姓工人昨日下午駕駛租來的瑪莎拉蒂超跑，沿覺民路快車道行駛時，未注意前方紅燈，撞上李姓女子駕駛的轎車後，因撞擊力道大，李女轎車往前衝，一車撞一車，釀5車連環撞，造成李女額頭擦挫傷，讓鍾男慘兮兮，「目屎那滴（要流淚了之意）」。

警方調查，32歲的鍾姓男子，昨日下午4時36分許，駕駛租來的白色瑪莎拉蒂超跑，沿三民區覺民路快車道由西往東方向行駛時，未注意路口號誌已轉紅燈，前方停了4輛轎車，鍾男硬生生往前方由李姓女子（69歲）所駕駛的轎車車尾狠狠撞下去。

李女轎車被鍾男瑪莎拉蒂「深吻」後，車尾凹陷，又往前衝撞前方車，結果一車撞一車，包括李男瑪莎拉蒂車在內，車禍釀成5車連環撞，其中李女受有額頭擦挫傷、胸口不適等傷害，幸無大礙。

警方獲報到場調查，對5名駕駛進行酒測，無人喝酒；警方初步研判，鍾男未注意車前狀況、未保持安全車距釀禍，詳細車禍肇因由警方進一步調查中。