「頂樓住戶都鬆懈」慣竊甫假釋又行竊 得手百萬元珠寶

黃姓慣竊今年初假釋出獄又重操舊業，潛入台北市松山區一棟住宅大樓行竊，得手價值近150萬元財物，事後嘗試變裝躲避查緝，前天仍遭警方查獲到案，詢後依加重竊盜罪嫌送辦。

台北市松山警分局中崙派出所8月21日凌晨獲報，民眾住家遭人闖入行竊，經調閱監視器畫面鎖定50歲黃男涉有重嫌，連日追查之下，8月25日晚上在大同區黃男住處將其查獲到案。

警方調查，8月20日晚上，黃男從松山區南京東路三段一棟住宅大樓地下車道潛入，搭乘電梯到頂樓，逐層向下查看時，發現一戶住家窗戶未上鎖，便開窗潛入收刮財物，得手屋中珠寶、手錶、外幣等，價值約150萬元，隨後搭乘計程車逃跑。

黃男一開始逃往西門町商圈，但專案小組循線追到現場，卻未見黃男蹤影，發現黃男變裝躲避查緝，持續追查後仍在黃男位在大同區的住處將其查獲。

據悉，黃男在北部曾涉多起竊案，今年1月甫假釋出獄，平時專門上網玩電玩、線上遊戲，以收費幫玩家為遊戲角色練等級為業，未料近日又重操舊業；黃男到案坦承犯行，坦言看準許多民眾自認住在大樓頂樓就鬆懈於防竊措施，所以專門到頂樓尋找目標下手。