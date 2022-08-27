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重機騎士墜台3線阿婆灣30米山谷亡 疑為南科工程師

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義縣台3線知名阿婆灣，驚傳南科工程師重機騎士摔落30米山谷，警消獲報7點22分抵達現場，該名男騎士現場已無生命跡象，送往聖馬爾定醫院急救，仍傷重宣告不治，肇事原因警方深入調查釐清中。

車友表示，李男疑為南科工程師，今天獨自從楠西區台3線北上出發，要與車友於中埔會合，車禍發生時無同行車友在旁，車友經過車禍路段發現重機車擦撞橋墩，騎事摔落山谷趕緊通報警消救援。

消防局指出，今天7點22分獲報在番路鄉草山村永興3號橋(台3線318k)附近，有騎士車禍跌落約30公尺深溪谷，立即派遣番路、中埔及三和分隊前往處理，抵達現場為一名機車騎士擦撞橋墩，男性年約37歲、已無呼吸心跳，警消人員立即架設繩索以吊掛方式患者救出，並送往聖馬醫院救治。

警方調查，李男所騎乘的大型黃牌重機車，於番路鄉台3線下山往中埔方向至肇事地點，行駛時因不明原因不慎失控擦撞到路旁橋墩，導致李男摔落至橋下約30公尺深溪谷，李男酒測值為0，送嘉義聖馬醫院救治後傷重不治，相關肇事原因警方深入調查釐清中。

中埔警分局呼籲，駕駛朋友尊重自己及其他用路人的生命安全，行經山區道路應遵守道路標誌、標線、速限及交通安全規則行駛，並隨時注意車前狀況及保持安全間距的防禦駕駛觀念，避免造成生命危害及交通事故發生。

嘉義縣台3線知名阿婆灣，驚傳南科工程師重機騎士摔落30米山谷死亡。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣台3線知名阿婆灣，驚傳南科工程師重機騎士摔落30米山谷死亡。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣台3線知名阿婆灣，驚傳南科工程師重機騎士摔落30米山谷死亡。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣台3線知名阿婆灣，驚傳南科工程師重機騎士摔落30米山谷死亡。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣台3線知名阿婆灣，驚傳南科工程師重機騎士摔落30米山谷死亡。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣台3線知名阿婆灣，驚傳南科工程師重機騎士摔落30米山谷死亡。記者呂慧瑜／翻攝
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嘉義縣台3線知名阿婆灣，驚傳南科工程師重機騎士摔落30米山谷死亡。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣台3線知名阿婆灣，驚傳南科工程師重機騎士摔落30米山谷死亡。記者呂慧瑜／翻攝
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中埔 重機

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