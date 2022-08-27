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假身分證冒領職安訓練證書 移民署專勤隊逮12非法移工

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

移民署新北市專勤日前隊查獲12名外籍移工，涉嫌持假身分證並冒名請領職安訓練證書到工地非法打工，依違反就業服務法及偽造文書罪嫌，移送新北市勞工局及新北地檢署偵辦。

移民署新北市專勤隊接獲線報，有逾期外來人口不僅涉嫌非法工作，為獲取工作機會，持偽造國民身分證或冒用國人身分，參加職業安全衛生訓練講習，取得職業安全衛生教育訓練結業證書，乆合法證件來掩護非法打工。

新北市專勤隊今年7月底在新北市某工地發現越南籍阿香（51歲）為掩飾非法身分，出示偽造身分證的翻拍照片及職業安全衛生教育訓練結業證書，堅稱自己為結婚來台並已取得身分證的外籍配偶。

移民官將阿香帶返隊查證，確認其為非法打工的失聯移工，阿香才坦承，3年前欲向同鄉購買偽造身分證，因開價新台幣4000元嫌太貴而拒買，僅留存以手機翻拍的偽造身分證，應徵工作時，遇雇主要求出示證件，即出示偽造身分證翻拍照片來取得工作機會。

移民官經阿香提供線索，今年8月初再循線查獲8男2女越南籍失聯移工及1名印尼籍男性失聯移工，賴姓男子（38歲）等4名非法雇主和非法仲介蔡姓男子（45歲），8月中依反就業服務法將阿香等12名失聯和非法雇主及仲介移送新北市勞工局，阿香另涉及偽造文書罪嫌部分，另案移送新北地檢署偵辦。

移民署新北市專勤隊長莊懿強表示，聘僱外國人前應積極查證身分真偽並將所提供的證件拍照或影印存證，非法容留或是聘僱未經許可、許可失效或他人申請聘僱的外國人從事工作，均違反就業服務法規定，最高可處罰鍰75萬元。

他說，外來人口切勿冒用他人身分或使用偽照證件，也不要將個人身分證件借他人使用，皆涉嫌偽造文書，恐面臨最重5年有期徒刑。

移民署新北專勤隊查獲12名外籍移工涉嫌持假身分證冒領職安訓練證書非法打工，依違反就業服務法及偽造文書罪嫌，移送新北市勞工局及新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
移民署新北專勤隊查獲12名外籍移工涉嫌持假身分證冒領職安訓練證書非法打工，依違反就業服務法及偽造文書罪嫌，移送新北市勞工局及新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
移民署新北專勤隊查獲12名外籍移工涉嫌持假身分證冒領職安訓練證書非法打工，依違反就業服務法及偽造文書罪嫌，移送新北市勞工局及新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
移民署新北專勤隊查獲12名外籍移工涉嫌持假身分證冒領職安訓練證書非法打工，依違反就業服務法及偽造文書罪嫌，移送新北市勞工局及新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
移民署新北專勤隊查獲12名外籍移工涉嫌持假身分證冒領職安訓練證書非法打工，依違反就業服務法及偽造文書罪嫌，移送新北市勞工局及新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
移民署新北專勤隊查獲12名外籍移工涉嫌持假身分證冒領職安訓練證書非法打工，依違反就業服務法及偽造文書罪嫌，移送新北市勞工局及新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
移民署新北專勤隊查獲12名外籍移工涉嫌持假身分證冒領職安訓練證書非法打工，依違反就業服務法及偽造文書罪嫌，移送新北市勞工局及新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
移民署新北專勤隊查獲12名外籍移工涉嫌持假身分證冒領職安訓練證書非法打工，依違反就業服務法及偽造文書罪嫌，移送新北市勞工局及新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝

身分證 移民署

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