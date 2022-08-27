惡煞球棒砸車 2勇嬤勸架 網友被圈粉拱阿嬤出來選市長

高雄市茄萣區昨天下午發生當街砸車案，4人開車追撞另名駕駛，隨後下車持棍丟石頭砸車，警方獲報，將涉案的5人逮捕，並依妨害秩序、傷害、毀損罪移送。事發畫面被PO網，因衝突過程有2名阿嬤出面勸阻，網友發文調侃「全民打棒球之阿嬤好勇敢」，不少網有歪樓留言「高雄治安要靠阿嬤當市長來改善」。

臉書「爆料公社」今天有人貼文指，棒球隊又出來了還殃及無辜其他車輛；因片中，在衝突的過程，有兩名阿嬤出來勸架，後又有人轉發調侃「全民打棒球之阿嬤好勇敢」，貼文引起網友熱議，紛紛留言「紅色阿姨真的不怕死也有夠屌」、「求阿嬤出來選市長啦」、「高雄治安要靠阿嬤當市長來改善」甚至有網友留言「這群少年仔我欣賞禍不及家人尊重長者算很節制耶」。

據了解，這起案件發生於昨天下午5時28分許，32歲薛男在家長期聽到喇叭翁鳴聲，認為是友人故意製造聲響，一氣之下，駕駛白色轎車前往友人位在茄萣區港東街的住處理論，未料，友人不在家，卻與31歲施男轎車發生擦撞，演變成另起糾紛。

薛男駕駛隨後白色轎車逃離，卻遭施男駕駛黑色BMW轎車，追到茄萣路一段85號前，從後方推撞，過程中波及路旁一部機車、住戶盆栽及另一輛停在路旁的轎車。

當下施男3名友人也一同下車持棍砸車薛男轎車，過程中，還有兩名目擊阿嬤出面勸阻；但施男仍反覆開車推撞，所幸，過程中無人傷亡；據了解，薛男有吸毒前科，聲稱與施男互不認識，但兩人私下早有嫌隙。