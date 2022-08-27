高雄旗津溺水少年尋獲已死亡 母海邊徹夜守候哭到昏厥

高雄市16歲吳姓少年昨和友人昨至旗津海邊戲水，不慎失蹤，友人指出，少年是龍鳳胎，父母離異後，少年跟著母親，妹妹跟父親，少年母親不捨相依為命的兒子戲水失蹤，徹夜在海邊守候，今天下午無人機發現少年飄在海面上，搜救人員將他打撈上岸，已死亡，少年母親哭到昏厥。

原本今年9月開學要就讀旗山農工的16歲吳姓少年，和3名友人至旗津區海邊戲水，昨午12時48分傳出溺水意外，吳姓少年原本在海中戲水，同伴發現他不見蹤影，嚇得趕緊通報119。

消防局獲報，出動7車12人前往救援，轄區鼓山警分局和海巡署分別在岸上及海面進行搜尋。

少年的楊姓母親接獲通知，趕至海邊，對著少年同伴哭喊「他說要去打工，為何跑到海邊玩？」在沙灘情緒一度失控，想要衝去海中，所幸被警消和海巡署人員制止。

昨晚警仍未搜尋少年下落，收隊後，少年母親仍不肯離去，海巡署派員陪同在沙灘徹夜守候。