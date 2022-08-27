聽新聞
test
0:00 / 0:00
清水區公所5人怎失聯？南投武界溯溪行程曝光
台中市清水區公所昨舉辦24人員工旅遊，造訪南投武界雲的故鄉，行程表首站上安排武界瀑布、水壩景觀、武界水拱橋、部落景觀、雲海美景、峽谷思源吊橋等，但林姓區長司機、柯姓員工共5人疑因腳程快與其他隊伍脫隊、失聯，所幸搜救人員今早尋獲5人，均意識清楚，步行下山。
清水區公所昨舉辦24人員工旅遊，卻發生當地九人座簡姓司機，4名公所的行政助理，分別是65歲林姓區長司機、50多歲紀姓工班、50多歲柯姓與40多歲顏姓男員工失聯，出動大批警消到場山搜、特搜義消支援空拍機勤務。
外界好奇，清水區公所出遊的行程規劃為何？上午8點半，搭乘小車前往武界，參觀周邊景點武界瀑布、水壩景觀、武界水拱橋、部落景觀、雲海美景、百年鐘乳石、峽谷思源吊橋等。
中午12點半，抵達阿滿姨餐廳午餐、下午2點，妮娜巧克力夢想城堡參觀、下午4點參觀水里明潭水力發電廠、傍晚6點10分，清水餐廳晚餐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言