快訊

露火辣身材被網友罵成鬼剃頭？ 啦啦隊女神現身不敢再秀性感

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清水區公所5人怎失聯？南投武界溯溪行程曝光

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市清水區公所昨舉辦24人員工旅遊，造訪南投武界雲的故鄉，行程表首站上安排武界瀑布、水壩景觀、武界水拱橋、部落景觀、雲海美景、峽谷思源吊橋等，但林姓區長司機、柯姓員工共5人疑因腳程快與其他隊伍脫隊、失聯，所幸搜救人員今早尋獲5人，均意識清楚，步行下山。

清水區公所昨舉辦24人員工旅遊，卻發生當地九人座簡姓司機，4名公所的行政助理，分別是65歲林姓區長司機、50多歲紀姓工班、50多歲柯姓與40多歲顏姓男員工失聯，出動大批警消到場山搜、特搜義消支援空拍機勤務。

外界好奇，清水區公所出遊的行程規劃為何？上午8點半，搭乘小車前往武界，參觀周邊景點武界瀑布、水壩景觀、武界水拱橋、部落景觀、雲海美景、百年鐘乳石、峽谷思源吊橋等。

中午12點半，抵達阿滿姨餐廳午餐、下午2點，妮娜巧克力夢想城堡參觀、下午4點參觀水里明潭水力發電廠、傍晚6點10分，清水餐廳晚餐。

台中市清水區公所昨舉辦24人員工旅遊，圖為造訪南投武界雲的故鄉行程。圖／讀者提供
台中市清水區公所昨舉辦24人員工旅遊，圖為造訪南投武界雲的故鄉行程。圖／讀者提供

餐廳 吊橋 空拍機

延伸閱讀

武界驚魂夜！5人尋獲 家屬喜：備豬腳麵線去晦氣

清水區公所南投武界5失聯確定都平安！ 盧秀燕說明搜救情況

好消息！南投武界5人失蹤尋獲2人狀況佳 警消士氣大振

找到腳印！清水區公所5人南投武界失聯 今晨再出動搜救

相關新聞

阿兵哥騎車打滑自摔 右側手腿大擦傷急送醫

新北市五股區陳姓男子，今天中午騎車經過五股區民義路二段，疑因後車輪打滑，陳男連人帶車滑摔倒地，造成陳男右手臂、右腿大面積...

蔡其昌梧棲區大智路看板「胸破洞」 犯案男稱心情不好

距離年底選舉剩下90幾天，市長與市議員參選人競選廣告物幾乎掛滿各地重要路口，台中市議員楊典忠與市長參選人蔡其昌掛在梧棲區...

租瑪莎拉蒂釀5車連環撞 高雄工人這下「目屎那滴」

高雄一名鍾姓工人昨日下午駕駛租來的瑪莎拉蒂超跑，沿覺民路快車道行駛時，未注意前方紅燈，撞上李姓女子駕駛的轎車後，因撞擊力...

外役監逃犯3月逃、8月公告 黃國昌：哪一門緊急通緝？

台南殺警案延燒到外役監管理制度，前時代力量立委黃國昌今天說，刑事局公布花蓮自強外役監的兩名逃犯，但今年3月脫逃，現在才公...

重機騎士墜台3線阿婆灣30米山谷亡 疑為南科工程師

嘉義縣台3線知名阿婆灣，驚傳南科工程師重機騎士摔落30米山谷，警消獲報7點22分抵達現場，該名男騎士現場已無生命跡象，送...

「頂樓住戶都鬆懈」慣竊甫假釋又行竊 得手百萬元珠寶

黃姓慣竊今年初假釋出獄又重操舊業，潛入台北市松山區一棟住宅大樓行竊，得手價值近150萬元財物，事後嘗試變裝躲避查緝，前天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。